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Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască

Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
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În cadrul convenției Partidului Republican din Texas, desfășurată vineri la centrul de conferințe George R. Brown din Houston, ceea ce trebuia să fie o surpriză și un moment simbolic a luat rapid o turnură neașteptată.

Imediat după discursul guvernatorului din Texas, Greg Abbott, organizatorii evenimentului au anunțat în stație o „surpriză mai mare decât viața”: o femelă de elefant african pe nume Paige a fost adusă în sală.

Elefantul, simbolul oficial al Partidului Republican, a purtat o podoabă festivă pe cap în culorile steagului american și o pânză mare pe spate pe care scria sloganul convenției: „Unitatea aduce victoria”.
În timp ce defila prin fața delegațiilor și a jurnaliștilor, animalul s-a oprit chiar în zona rezervată presei și a urinat direct pe podeaua sălii de conferințe.

„Simpsons au făcut-o din nou”

Videoclipul cu elefantul Paige în timp ce își făcea nevoile pe podeaua convenției a devenit rapid viral, având în vedere că se aseamănă cu un episod din animația Simpson. Există o teorie a conspirației conform căreia creatorii serialului Simpsons au prezis evenimente majore, în special momentul în care Donald Trump a coborât pe scara rulantă a Turnului Trump pentru a-și anunța candidatura la alegerile prezidențiale din 2016.

Schimbare șoc la conducerea Partidului Republican din Texas

Republicanii din statul american Texas s-au adunat la Centrul de Convenții George R. Brown pentru a-și alege liderii și pentru a se pregăti pentru alegerile intermediare din luna noiembrie.

Cea mai mare surpriză a serii, poate mai mare decât cea făcută de elefant, a fost demiterea președintelui în exercițiu al partidului, Abraham George. Acesta a fost învins în mod categoric de adjuncta sa, D’rinda Randall, care a devenit astfel noul lider al celei mai puternice filiale republicane din SUA.

Randall a câștigat prin sprijinul delegaților după ce a criticat managementul lui George, pe care l-a acuzat că ia decizii în ultimul moment, de lipsă de comunicare și de crearea de controverse inutile în interiorul partidului.

Pe lângă acest moment politic, guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a susținut un discurs-cheie prin care și-a conturat viziunea pentru al patrulea mandat la conducerea statului.

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