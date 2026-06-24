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Armata SUA a anunțat eliminarea liderului ISIS, Ali Husayn al-‘Ulaywi

Armata SUA a anunțat eliminarea liderului ISIS, Ali Husayn al-‘Ulaywi Galerie Foto 1
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Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că, în urma unui atac aerian de precizie în nord-vestul Siriei, pe 19 iunie, unul dintre liderii organizației teroriste ISIS, Ali Hussein al-Olaimi, a fost eliminat.

Liderul ISIS a fost eliminat

Atacul de precizie care l-a ucis pe Ali Husayn al-‘Ulaywi face parte din eforturile continue ale SUA de a descuraja și elimina teroriștii care încearcă să atace americanii din străinătate sau teritoriul SUA. Forțele Comandamentului Central al SUA continuă să lucreze alături de partenerii regionali, se arată în comunicat.

„CENTCOM și partenerii noștri își mențin angajamentul de a elimina rămășițele rămase ale ISIS pentru a asigura înfrângerea sa durabilă. Vom continua să apărăm teritoriul SUA, militarii noștri și aliații și partenerii din întreaga regiune”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

Trei presupuși narcotiști, uciși de armata americană

Orientul Mijlociu nu este singura zonă în care armata americană a fost activă în ultima vreme. Forțele SUA au efectuat un atac mortal, ucigând trei presupuși „narcoteroriști” pe 18 iunie, potrivit Comandamentului Sudic al SUA (SOUTHCOM).

„Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita pe rute cunoscute de narcotrafic în Pacificul de Est și era angajată în operațiuni de narcotrafic. Trei narcoteroriști de sex masculin au fost uciși în timpul acestei acțiuni”, a menționat SOUTHCOM.

„Atac cinetic letal asupra unei nave operate de Organizații Teroriste Desemnate

SOUTHCOM a raportat, de asemenea, un alt atac câteva zile mai târziu.

„Pe 21 iunie, la ordinul comandantului Comandamentului Sudic al SUA, generalul Francis L. Donovan, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de Organizații Teroriste Desemnate. Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita pe rute cunoscute de narcotrafic în Caraibe și era angajată în operațiuni de narcotrafic”, a raportat SOUTHCOM.

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