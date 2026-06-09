Ucrainenii au recunoscut că generalul rus ucis lângă Moscova ar fi Denis Davîdov și conducea unul dintre departamentele GRAU din Ministerul Apărării din Rusia, care se ocupa de aprovizionarea armatei ruse cu rachete și proiectile de artilerie.



Bomba a fost plasată sub vehiculul său, un BMW, și a explodat la scurt timp după ce a început să se deplaseze. Potrivit The Insider, operațiunea ar fi fost pusă la cale de SBU.

Acesta este al doilea general rus care a murit într-un atentat cu bombă în cartierul Aviatorilor din Moscova în ultimul an. În aprilie, generalul Iaroslav Moskalik fusese ucis în aceeași zonă.