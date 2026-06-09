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Atentat cu bombă lângă Moscova. Ucrainenii revendică asasinarea unui general rus care se ocupa cu aprovizionarea armatei cu rachete

Atentat cu bombă lângă Moscova. Ucrainenii revendică asasinarea unui general rus care se ocupa cu aprovizionarea armatei cu rachete
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23:02

UPDATE. Ucraina revendică atentatul din Moscova

Ucrainenii au recunoscut că generalul rus ucis lângă Moscova ar fi Denis Davîdov și conducea unul dintre departamentele GRAU din Ministerul Apărării din Rusia, care se ocupa de aprovizionarea armatei ruse cu rachete și proiectile de artilerie.


Bomba a fost plasată sub vehiculul său, un BMW, și a explodat la scurt timp după ce a început să se deplaseze. Potrivit The Insider, operațiunea ar fi fost pusă la cale de SBU.

Acesta este al doilea general rus care a murit într-un atentat cu bombă în cartierul Aviatorilor din Moscova în ultimul an. În aprilie, generalul Iaroslav Moskalik fusese ucis în aceeași zonă.

Un general rus de rang înalt ar fi fost ucis într-o explozie de mașină în apropierea Moscovei. Deși nu se știe încă numele persoanei decedate, au apărut mai multe informații conform cărora ar putea fi vorba de un general-locotenent din Forțele Armate Ruse, potrivit canalului rusesc de Telegram Astra.

Explozia a avut loc marți dimineața în cartierul Aviatorov, o zonă cunoscută pentru faptul că găzduiește numeroși militari și ofițeri ruși.

Potrivit relatărilor canalului de Telegram Astra, explozia s-a produs la scurt timp după ce șoferul s-a urcat la volan și a început să conducă. Potrivit presei ruse, șoferul a suferit răni grave și a decedat pe loc.

Cine este victima

Potrivit mai multor instituții media rusești, victima ar fi un general-locotenent în vârstă de 62 de ani din armata rusă. De asemenea, potrivit presei, martorii au văzut un bărbat necunoscut în apropierea accidentului cu puțin timp înainte de explozie.

Acest incident a avut loc la aproximativ 400 de metri de locul unde, în aprilie 2025, a fost ucis generalul Iaroslav Moskalik, adjunctul Direcției Operaționale Principale a Statului Major General rus. Pe lângă acest caz, în decembrie anul trecut, generalul-maior Fanil Sarvarov din armata rusă a fost ucis, de asemenea, printr-un atentat cu bombă. Înainte de acesta, generalul-locotenent Igor Kirillov, șeful Forțelor de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică, a fost ucis într-o explozie în Moscova.

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