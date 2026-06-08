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Politologul Nina Hrușceva, strănepoata lui Hrușciov, spune care este rolul scrisorii lui Zelenski către Putin

Politologul Nina Hrușceva, strănepoata lui Hrușciov, spune care este rolul scrisorii lui Zelenski către Putin
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Politologul Nina Hrușceva, strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciov și profesoară de relații internaționale la The New School din New York, a explicat, într-un interviu acordat publicației Bild, mecanismele psihologice și politice din spatele scrisorii deschise trimise de Volodimir Zelenski lui Vladimir Putin.

Hrușceva este de părere că scrisoarea trimisă de Zelenski președintelui rus este, în cea mai mare măsură, o campanie de PR, având în vedere că textul este o combinație de propuneri serioase și ironii la adresa eșecurilor militare ruse.

Politologul subliniază că Vladimir Putin funcționează pe principiul escaladării. Atunci când lucrurile nu merg în favoarea lui, acesta tinde să intensifice atacurile în loc să detensioneze situația. Tocmai din acest motiv, acest demers al președintelui ucrainean nu va genera niciun fel de concesie. Hrușceva este de părere că „Putin rareori dă înapoi” și nu răspunde la presiuni sau ultimatumuri. Orice eventual acord de pace va fi acceptat de Kremlin doar în propriile sale condiții, nu atunci când este somat public.

Cui i se adresează, de fapt, scrisoarea lui Zelenski

Zelenski a publicat scrisoarea în contextul în care atenția Statelor Unite s-a mutat în prezent pe conflictul din Orientul Mijlociu, iar Europa încearcă să preia frâiele negocierilor de pace. În acest context, analiza scrisorii arată că principalul destinatar nu este Vladimir Putin, ci Donald Trump, elitele politice din Rusia și opinia publică rusă. Zelenski a invocat în acest sens istoria politică a Moscovei și a precizat că „atunci când Rusia obosește, apare schimbarea”.

Donald Trump a reacționat joi seara la anunțul trimiterii acestei scrisori. Președintele american a precizat că o întâlnire directă între Putin și Zelenski ar fi „super”, în contextul în care ambii lideri ar trebui să se așeze la masa negocierilor pentru a încheia conflictul.

„Mă bucur că vorbește despre o întâlnire. Cred că am avut un rol important în asta. Cred că ar fi super dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă, să rezolve treaba”, a spus președintele american.

Nepoata lui Hrușciov, declarată „agent străin” de către Rusia

Din cauza criticilor sale vehemente aduse invaziei din Ucraina și regimului de la Moscova, Ministerul Justiției din Rusia a declarat-o oficial pe Nina Hrușceva, strănepoata liderului sovietic Nikita Hrușciov, drept „agent străin”.

Autoritățile din Rusia au deschis pe numele acesteia inclusiv o anchetă pentru spionaj, după ce a criticat în mod constant, de la catedra universității americane unde predă, deciziile politice ale lui Vladimir Putin.
Hrușciova a declarat că, sub conducerea actuală a lui Putin, Rusia a reînviat stalinismul bazat pe frică și paranoia, în timp ce strănepotul ei, Nikita Hrușciov, care a coordonat reconstrucția Kievului după al Doilea Război Mondial, ar fi fost îngrozit de faptul că Rusia bombardează o națiune vecină.

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