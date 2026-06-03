Bărbatul care a luat ostatici într-o clădire din California a fost împușcat mortal de personalul FBI. Nu s-au raportat alte victime

Marți după-amiază, autoritățile din California au intrat în alertă în legătură cu luare de ostatici și amenințare cu bombă la o clădire care găzduiește o sucursală a băncii Chase și un birou al districtului școlar local, a anunțat Departamentul de Poliție din Bakersfield.

Un bărbat a luat ostatici într-o clădire din Bakersfield, California, și s-a baricadat în interiorul clădirii împreună cu mai multe persoane.

Desfășuarea operațiunii

Două dintre acestea au fost eliberate în urma negocierilor purtate cu autoritățile în cursul zilei de marți.Echipa de negociere a crizelor a poliției a menținut contactul telefonic cu suspectul pe parcursul impasului.

După aproximativ 12 ore de negocieri, bărbatul a fost împușcat mortal pe suspect într-un „incident armat în care au fost implicați agenți ai Biroului Federal de Investigații”, au anunțat autoritățile pentru ABC News.

Persoanele din împrejurimi au fost evacuate, ostaticii au fost eliberați

Primăria, sediul poliției și alte clădiri din apropiere au fost evacuate, iar accesul în zonă a fost restricționat de către autorități. Forțele de ordine au instituit un perimetru de securitate și au îndemnat populația să evite zona afectată.

Sursa Foto: ABC News/AP

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