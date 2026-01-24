Mai mulți americani au ieșit în stradă să protesteze după ce agenții ICE au imobilizat un bărbat alb de 37 de ani la pământ și l-au împușcat de nouă ori. Acesta a fost transportat la spital, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru a-l salva. Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre 26th Street și Nicollet Avenue, la data de 24 ianuarie 2026, ora locală 09:05.
Departamentul de Securitate Internă raportează că bărbatul ucis era înarmat cu un pistol și refuzase să coopereze cu autoritățile. În filmare nu este clar dacă bărbatul avea pistolul asupra sa pe durata altercației. Departamentul a futnizat o fotografie cu presupusul pistol și a declarat că bărbatul avea la îndemână două încărcături cu gloanțe.