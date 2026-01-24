Prima pagină » Știri externe » Un alt civil american a fost împușcat mortal de agenții ICE în Minneapolis. Guvernatorul Tim Walz: „Trump trebuie să înceteze operațiunea asta”

🚨 Un alt civil american a fost împușcat mortal de agenții ICE în Minneapolis. Guvernatorul Tim Walz: „Trump trebuie să înceteze operațiunea asta”

24 ian. 2026, 19:02, Știri externe
Un alt civil american a fost împușcat mortal de agenții ICE în Minneapolis. Guvernatorul Tim Walz: „Trump trebuie să înceteze operațiunea asta”
19:45

UPDATE: Au reizbucnit protestele la Minneapolis

Mai mulți americani au ieșit în stradă să protesteze după ce agenții ICE au imobilizat un bărbat alb de 37 de ani la pământ și l-au împușcat de nouă ori. Acesta a fost transportat la spital, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru a-l salva. Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre 26th Street și Nicollet Avenue, la data de 24 ianuarie 2026, ora locală 09:05.

Departamentul de Securitate Internă raportează că bărbatul ucis era înarmat cu un pistol și refuzase să coopereze cu autoritățile. În filmare nu este clar dacă bărbatul avea pistolul asupra sa pe durata altercației. Departamentul a futnizat o fotografie cu presupusul pistol  și a declarat că bărbatul avea la îndemână două încărcături cu gloanțe.

Guvernatorul statului american Minnesota a declarat că „agenții federali” au împușcat o altă persoană în Minneapolis. Este al doilea incident după protestele anti-ICE declanșate după ce pe 7 ianuarie 2026, un agent ICE a împușcat-o mortal pe scriitoarea Renee Good.

Tim Walz, partener de campanie al fostei vicepreședinte Kamala Harris în alegerile din 2024 și guvernator al statului, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să înceteze „imediat” operațiunea de deportare a imigranților în statul Minnesota prin intermediul „ofițerilor violenți” din rândul Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE),  potrivit Reuters.

„Doar ce am discutat cu Casa Albă despre un alt incident armat înfiorător comis de agenți federali în această dimineață”, a scris Tim Walz pe X.

„Este dezgustător. Președintele trebuie să înceteze această operațiune acum. Scoateți afară cei câteva mii de ofițeri violenți din Minnesota. Acum ”, a mai scris guvernatorul statului predominant democrat.

Poliția din Minnesota a transmis că persoana împușcată a murit. Într-un clip postat pe Telegram se poate vedea cum șase ofițeri federali de la ICE încearcă să rețină o persoană, iar unii dintre ei au împușcat-o mortal chiar în timp ce victima imobilizată și întinsă pe asfalt.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american

