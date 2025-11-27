🚨 Atacatorul de la Casa Albă a intrat în America printr-un program de refugiați din epoca Biden. Trump cere 500 de soldați suplimentari la Washington

10:45

Suspectul acuzat că a împușcat doi militari ai Gărzii Naționale a venit în SUA pe 8 septembrie 2021 prin intermediul Operațiunii Allies Welcome, potrivit secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem.

Operațiunea „Allies Welcome” este un program din epoca Biden, lansat în august 2021 pentru a proteja afganii vulnerabili în urma retragerii militare americane din Afganistan.

Majoritatea afganilor sosiți în cadrul Operațiunii „Allies Welcome” au avut permisiunea de a intra și rămâne în SUA timp de doi ani.

Peste 40% dintre migranții admiși în cadrul programului erau eligibili pentru vize speciale de imigrare (SIV) deoarece și-au asumat riscuri mari pentru a ajuta SUA sau erau rudă cu cineva care a făcut-o, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Suspectul, identificat drept Rahmanullah Lakanwal, a solicitat azil în 2024 și i s-a acordat la începutul acestui an, sub administrația Trump, potrivit mai multor oficiali din domeniul aplicării legii.

Peste 190.000 de afgani s-au relocat în SUA în cadrul Operațiunii Allies Welcome, care a fost ulterior redenumită Enduring Welcome, potrivit Departamentului de Stat.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump a adoptat schimbări radicale în politica SUA privind refugiații și asistența externă, împiedicând mii de afgani care au ajutat SUA în timpul războiului să acceseze resurse esențiale, a relatat CNN.