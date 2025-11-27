Prima pagină » Știri externe » Atacatorul de la Casa Albă a intrat în America printr-un program de refugiați din epoca Biden. Trump cere 500 de soldați suplimentari la Washington

Atacatorul de la Casa Albă a intrat în America printr-un program de refugiați din epoca Biden. Trump cere 500 de soldați suplimentari la Washington

27 nov. 2025, 07:00
Actualizări
10:45

UPDATE. Ce este Operațiunea Allies Welcome, care l-a adus pe cetățeanul afgan în SUA

Suspectul acuzat că a împușcat doi militari ai Gărzii Naționale a venit în SUA pe 8 septembrie 2021 prin intermediul Operațiunii Allies Welcome, potrivit secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem.

Operațiunea „Allies Welcome” este un program din epoca Biden, lansat în august 2021 pentru a proteja afganii vulnerabili în urma retragerii militare americane din Afganistan.

Majoritatea afganilor sosiți în cadrul Operațiunii „Allies Welcome” au avut permisiunea de a intra și rămâne în SUA timp de doi ani.

Peste 40% dintre migranții admiși în cadrul programului erau eligibili pentru vize speciale de imigrare (SIV) deoarece și-au asumat riscuri mari pentru a ajuta SUA sau erau rudă cu cineva care a făcut-o, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Suspectul, identificat drept Rahmanullah Lakanwal, a solicitat azil în 2024 și i s-a acordat la începutul acestui an, sub administrația Trump, potrivit mai multor oficiali din domeniul aplicării legii.

Peste 190.000 de afgani s-au relocat în SUA în cadrul Operațiunii Allies Welcome, care a fost ulterior redenumită Enduring Welcome, potrivit Departamentului de Stat.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump a adoptat schimbări radicale în politica SUA privind refugiații și asistența externă, împiedicând mii de afgani care au ajutat SUA în timpul războiului să acceseze resurse esențiale, a relatat CNN.

10:40

UPDATE. Secretarul armatei spune că i-a vizitat pe militarii răniți la spital

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a declarat miercuri seară că i-a vizitat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați mai devreme în aceeași zi, lângă Casa Albă, și a îndemnat la rugăciuni.

Ambii membri ai Gărzii sunt în stare critică, au declarat oficialii într-o conferință de presă anterioară.

10:34

UPDATE. USCIS oprește procesarea cererilor de imigrare legate de cetățenii afgani

Într-o postare pe rețelele de socializare miercuri seară, Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA au anunțat că „procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățenii afgani este oprită pe termen nelimitat, în așteptarea unei revizuiri suplimentare a protocoalelor de securitate și de verificare”.

Anunțul a venit la scurt timp după declarațiile președintelui Donald Trump privind împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington, în care acesta l-a identificat pe presupusul atacator ca fiind un cetățean afgan care a intrat în SUA în 2021.

10:31

UPDATE. Vicepreședintele JD Vance a declarat că refugiații afgani cărora li s-a permis intrarea în SUA în 2021 „nu ar fi trebuit să intre în țara noastră“

„Îmi amintesc că în 2021 am criticat politica lui Biden de a deschide porțile către refugiații afgani neverificați. Prietenii mi-au trimis mesaje numindu-mă rasist. A fost un moment clarificator”, a scris Vance pe X. „Nu ar fi trebuit să fie în țara noastră.”

„Mulți dintre alegătorii noștri vor cere nu doar vorbe, ci fapte, iar acesta este un răspuns pe deplin potrivit. Mai întâi îl vom aduce pe atacator în fața justiției, iar apoi trebuie să ne dublăm eforturile pentru a deporta persoanele care nu au dreptul să se afle în țara noastră”, a continuat el.

„Deja unele voci din presa corporatistă se plâng că politicile noastre de imigrare sunt prea dure”, a adăugat vicepreședintele. „Această seară le reamintește de ce greșesc.”

Presupusul atacator a intrat legal în SUA în 2021, sub eliberare condiționată pentru motive umanitare, ca parte a Operațiunii Allies Welcome a administrației Biden, în urma retragerii SUA din Afganistan. Se pare că suspectului i-a fost aprobată cererea de azil în timpul administrației Trump.

10:25

UPDATE. Fostul președinte Barack Obama a emis o scurtă declarație în care a cerut unitate și s-a rugat pentru victime și familiile acestora.

„Violența nu are ce căuta în America. Michelle și cu mine ne rugăm pentru militarii împușcați astăzi la Washington, DC, și transmitem dragostea noastră familiilor lor, în timp ce intră în acest sezon de sărbători în cele mai tragice circumstanțe”, a scris Obama.

10:19

UPDATE. Președintele organizației AfghanEvac, Shawn VanDiver, a numit atacul tragic, dar a precizat că acesta nu trebuie folosit pentru a viza imigranții afgani.

„Suntem profund întristați de tragicul atac din Washington, DC, și inimile noastre sunt alături de membrii Gărzii Naționale din Virginia de Vest și de familiile lor”, a declarat VanDiver.

VanDiver a subliniat că grupul va „respinge și condamna pe oricine folosește sau încearcă să folosească violența”. Potrivit AfghanEvac, atacatorul se confruntă cu „toată răspunderea și urmărirea penală în conformitate cu legea”.

De asemenea, VanDiver a precizat că nu dorește ca oamenii să folosească acțiunile unui singur om pentru a reprezenta comunitatea afgană.

„Acest individ este singurul responsabil pentru acțiunile sale”, a spus el. „Actul izolat și violent al acestui individ nu ar trebui folosit ca o scuză pentru a defini sau diminua o întreagă comunitate.”

09:51

UPDATE. Trump condamnă „atacul odios” asupra Gărzilor din Washington, numindu-l „act malefic”

Președintele Donald Trump a condamnat „atacul odios” asupra a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington, numindu-l un „act malefic” și „o crimă împotriva întregii noastre națiuni”.

Într-un mesaj video distribuit din Florida pe rețelele de socializare, Trump a confirmat că suspectul a fost eliberat condiționat în SUA în cadrul Operațiunii Allies Welcome pe 8 septembrie 2021, sub administrația Biden.

„Statutul său a fost extins în baza unei legislații semnate de președintele Biden, un președinte dezastruos, cel mai rău din istoria țării noastre”, a declarat Trump.

„Acest atac subliniază cea mai mare

amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră. Ultima administrație a permis accesul a 20 de milioane de străini neverificați din întreaga lume, din locuri despre care nici măcar nu vreți să știți. Nicio țară nu poate tolera un astfel de risc pentru însăși supraviețuirea noastră.”, a transmis președintele.

Trump a spus că atacurile de acest gen nu vor fi tolerate.

„Acum trebuie să reexaminăm fiecare străin care a intrat în țara noastră din Afganistan sub Biden. Și trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura expulzarea oricărui străin din orice țară care nu aparține acestui loc sau orice beneficiu pentru țara noastră”, a spus Trump.

Trump a confirmat, de asemenea, că va trimite încă 500 de membri ai Gărzii Naționale în capitala țării în urma atacului din ajunul Zilei Recunoștinței.

El și-a încheiat discursul cu un apel la rugăciune pentru membrii Gărzii Naționale care rămân în stare critică.

02:28

UPDATE. CBS: Suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar!” în timpul atacului

Cetățeanul afgan Rahmanullah Lakanwal (29) identificat ca suspect în împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington D.C, anunță și CBS.

Cetățeanul afgan ar fi deschis focul cu un revolver.

Un membru al Gărzii Naționale neînarmat a ripostat cu un cuțit de buzunar, iar un alt membru al Gărzii a ripostat la rândul său, împușcând suspectul de mai multe ori.

Ambii soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați în cap.

Suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar!” în timpul atacului.

Sebastian Gorka, oficial al administrației Trump, a publicat (și ulterior a șters) un raport provenit de la o sursă din cadrul poliției din Washington D.C. în care era descris atacul din Washington D.C.

02:06

UPDATE. Atacatorul din Washington DC a fost identificat de FBI. Cetățeanul afgan a intrat în SUA prin programul lui Biden

Atacatorul din Washington D.C. care a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în apropierea Casei Albe a fost identificat ca fiind Rahmanullah Lakanwal.

Este vorba despre un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, care a intrat în SUA în 2021, potrivit CBS News.

Atacatorul ar fi imigrat din Afganistan prin programele americane.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru Fox News că autorul atacului armat din Washington D.C., care a vizat doi membri ai Gărzii Naționale, este un cetățean afgan care a intrat în SUA în cadrul programului „Operation Allies Welcome” al administrației Biden și a depășit durata de ședere permisă de viză.

Autoritățile au folosit amprentele digitale ale suspectului pentru a obține numele inițial, însă confirmarea finală este încă în curs, notează CNN.

01:57

UPDATE. CBS News transmite că atacatorul din Washington a fost împușcat de patru ori

Surse media raportează, de asemenea, că suspectul a fost identificat inițial ca fiind cetățean afgan.

01:54

UPDATE. Trump presează pentru prezența Gărzilor Naționale în Washington DC

Guvernul a depus o moțiune de urgență prin care solicită suspendarea ordinului unui judecător federal care ar putea bloca desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în Washington începând cu 11 decembrie.

Moțiunea solicită unei curți federale de apel să intervină până la 4 decembrie, prelungind potențial desfășurarea pe termen nelimitat sau până când curtea de apel poate examina cazul.

În moțiunea sa, Departamentul de Justiție și-a reînnoit argumentul potrivit căruia președintele are autoritate și comandă asupra Gărzii Naționale din Washington.

01:43

UPDATE. Intervenția forțelor SUA de imobiliza atacatorul - a fost și ea filmată

01:35

UPDATE. Imagini apărute pe TikTok arată intervenția forțelor SUA după ce 2 militari ai Gărzilor Naționale au fost împușcați în cap lângă Casa Albă

01:27

UPDATE. Fostul președinte Joe Biden reacționează la atacul din DC. Suspectul - un afgan

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a postat un mesaj după atacul din Capitala SUA:

„Jill și cu mine suntem profund îndurerați de faptul că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în fața Casei Albe.

Orice formă de violență este inacceptabilă și trebuie să fim uniți împotriva ei.

Ne rugăm pentru militarii și familiile lor”.

Doi înalți oficiali ai forțelor de ordine din SUA au declarat pentru NBC News că suspectul din atacul asupra Gărzii Naționale a folosit un pistol și a fost identificat inițial ca fiind cetățean afgan.

01:22

UPDATE. NBC: Atacul din SUA este investigat inițial ca un posibil act de terorism, până se va identifica motivul

„FBI va investiga inițial împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington D.C. ca un posibil act de terorism, afirmă doi înalți oficiali ai forțelor de ordine din SUA.

Oficialii avertizează că ancheta ar putea stabili un motiv care nu are legătură cu terorismul”, anunță NBC News.

01:16

UPDATE. NBC: Ambii militari ai Gărzii Naționale au fost împușcați în cap

01:10

UPDATE. NBC: FBI este "aproape" de identificarea suspectului din Washington DC care a împușcat 2 militari ai Gărzii Naționale

Autoritățile cred că sunt aproape de a identifica bărbatul suspectat de comiterea atacului armat din Washington, au declarat doi înalți oficiali ai forțelor de ordine pentru NBC News.

00:30

UPDATE. Noi imagini cu intervenția forțelor de ordine americane pentru a salva militarii Gărzii Naționale împușcați

00:15

UPDATE: Ce se știe despre atacul armat din Washington în care au fost împușcați doi militari ai Gărzii Naționale a SUA

▪️Poliția a reținut un suspect. Autoritățile presupun că trăgătorul a acționat singur;

▪️Șeful FBI a declarat că cei doi militari răniți în Washington sunt în stare gravă;

▪️Vance a spus că autoritățile încă nu au stabilit motivele făptuitorului;

▪️Serviciul Secret al SUA nu vede în prezent semne că atacul a fost îndreptată direct împotriva Casei Albe;

▪️Trump a fost informat despre incident în timp ce se afla în reședința sa Mar-a-Lago, a raportat Reuters;

▪️Trump a declarat că persoana care a tras în membrii Gărzii Naționale este grav rănită. Președintele SUA l-a numit „animal” și a promis că va suporta o pedeapsă severă;

▪️Aeroportul Ronald Reagan din Washington a suspendat decolările aeronavelor.

▪️Nu se cunosc motivele atacului și nici identitatea atacatorului. Autoritățile numesc tragedia „un atac țintit”, direct îndreptat împotriva militarilor Gărzii Naționale.

▪️Încă 500 de militari ai Gărzii Naționale sosesc la Washington DC în urma atacului armat.

Atacatorul, potrivit presei SUA.

Unul dintre militarii Gărzii Naționale a fost împușcat în cap

00:08

UPDATE. Momentul când un militar al Gărzii Naționale este transportat de urgență la spital

00:02

UPDATE. Șeful FBI contrazice informațiile oficiale. Militarii Gărzii Naționale NU au murit, dar se află în stare critică

Cei doi soldați ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe nu au murit, dar ambii se află în stare critică, a declarat șeful FBI, contrazicând informațiile oficiale precedente.

23:47

UPDATE. Kash Patel: FBI preia ancheta. Nu se cunoaște motivul atacului. Nu mai există alți suspecți. Atacatorul nu a fost încă identificat. Nu se știe nici cine a tras asupra atacatorului

„Pentru că este vorba de un atac asupra unui ofițer federal, acest incident va fi tratat ca o infracțiune federală. FBI va conduce ancheta. Președintele Trump a fost informat, iar noi am luat legătura cu Casa Albă”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, aflat la fața locului.

Autoritățile americane vorbesc de un atac țintit asupra gărzilor naționale.

Jeff Carroll, adjunctul șefului poliției metropolitane din Washington a declarat:

„Suspectul a apărut după colț, a ridicat arma și a tras asupra membrilor Gărzii Naționale.

Alți membri ai Gărzii aflați în zonă au reușit să-l imobilizeze pe suspect și să-l aresteze.

Nu există indicii privind existența altor suspecți în acest caz. Suspectul transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

„Încă investigăm cine anume a împușcat persoana respectivă [suspectul].”

23:42

UPDATE. Cum s-a desfășurat atacul în care doi militari ai Gărzii Naționale au fost împușcați în cap

Suspectul s-a apropiat de militarii Gărzii Naționale, aparent cu intenția de a-i viza, trăgând mai întâi asupra unuia dintre ofițeri care se afla la doar câțiva metri distanță, potrivit trei surse din cadrul forțelor de ordine, citate de CNN.

Una dintre surse a declarat că suspectul a tras apoi asupra celuilalt militar, care a încercat să se adăpostească în spatele unui adăpost de stație de autobuz.

Sursa a declarat că suspectul nu cooperează cu anchetatorii și că nu avea asupra sa niciun act de identitate în momentul arestării.

23:35

UPDATE. Încă 500 de soldați suplimentari în Washington DC.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Trump a solicitat trimiterea a 500 de soldați suplimentari în Washington D.C. după incidentul armat.

23:34

UPDATE. Noi imagini cu intervenția de la tragedia de lângă Casa Albă

23:29

UPDATE. Directorul FBI, Kash Patel, este acum la fața locului

Directorul FBI, Kash Patel, este acum la fața locului unde trupele Gărzii Naționale au fost împușcate în apropierea Casei Albe.

23:28

UPDATE: Ce caută Gărzile Naționale la Washington DC

Peste 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale s-au desfășurat la Washington în august, după ce președintele Trump a preluat controlul federal asupra poliției orașului și a mobilizat trupele, într-o acțiune pe care a descris-o drept o represiune împotriva criminalității.

De atunci, trupele au patrulat stațiile de metrou și zonele turistice și au strâns gunoiul din jurul National Mall.

Cei doi soldați uciși miercuri erau membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey din Virginia de Vest într-un comunicat.

Trupele desfășurate în Washington provin chiar din oraș, dar și din state precum Virginia de Vest, Alabama, Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina de Sud și Georgia.

Săptămâna trecută, un judecător federal din Washington a blocat temporar administrația să mențină trupele în oraș, constatând că orașul are șanse să aibă succes în argumentarea faptului că desfășurarea a fost ilegală.

Judecătoarea Jia M. Cobb de la Curtea Federală și-a suspendat decizia timp de trei săptămâni pentru a-i permite administrației să retragă trupele, precum și să-și conteste decizia.

23:22

UPDATE: Reacția lui JD Vance

ULTIMA ORĂ: Vicepreședintele Vance tocmai și-a încheiat discursul la Ft Campbell și le-a cerut trupelor să se roage pentru soldații Gărzii Naționale căzuți în Washington D.C.

„Aceasta este o reamintire a faptului că SOLDATII noștri sunt sabia și scutul Statelor Unite ale Americii.”

22:55

UPDATE: Ambii ofițeri ai Gărzii Naționale împușcați au murit

Cei doi ofițeri ai Gărzii Naționale au muri după ce au fost împușcați în cap de un atacator, și acesta aflat internat în stare gravă la spital.

„Doi soldați din Garda Națională a Virginiei de Vest au murit din cauza rănilor suferite în timpul atacului armat fatal de astăzi, care a avut loc în apropierea Casei Albe din Washington DC”, a declarat guvernatorul Patrick Morrisey.

22:44

UPDATE: Suspectul a fost neutralizat și reținut

Un suspect a fost reținut, a anunțat Poliția Metropolitană din Washington DC.

„Locul faptei este securizat. Un suspect se află în custodie”, a postat departamentul pe X, conform BBC si ABC News.

Suspectul a fost neutralizat și este transportat la spital cu o ambulanță, aflându-se în stare gravă.

22:44

UPDATE: De unde proveneau militarii împușcați

Patrick Morrisey, guvernatorul statului Virginia de Vest, a declarat într-un comunicat că cei doi soldați împușcați erau membri ai Gărzii Naționale ai statului respectiv.

23:24

UPDATE: Ce caută Gărzile Naționale în Washington DC?

Directorul FBI, Kash Patel, a fost la fața locului unde trupele Gărzii Naționale au fost împușcate în apropierea Casei Albe

23:25

UPDATE: Șeful FBI se află la fața locului

22:42

UPDATE: Bilanțul a ajuns la trei victime

Trei victime ale împușcăturilor au fost transportate la centre de traumatologie, a declarat Vito Maggiolo, purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Washington.

22:38

UPDATE: Reacția lui Donald Trump

„Animalul care i-a împușcat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind grav răniți și acum în două spitale separate, este și el grav rănit, dar, indiferent de situație, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toți militarii și forțele de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, sunt alături de voi!”.

22:32

UPDATE - Imagine cu una dintre victime

Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care a fost împușcat în cap:

22:13

UPDATE: Reacția Casei Albe

„Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Președintele Trump se află în Florida.

22:13

UPDATE: Mesaj din partea secretarului pentru Securitate Internă

Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, a confirmat că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați.

Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază, a declarat un oficial al forțelor de ordine.

O mulțime de alți ofițeri ai forțelor de ordine au fost văzuți adunați în fața intrării în Hotelul Club Quarters, la colțul străzilor 17th și I NW, care se află chiar la nord-vest de Casa Albă. Poliția locală a izolat mai multe blocuri de pe strada 17th NW și zona înconjurătoare.

Zeci de echipe de intervenție de urgență și vehicule de poliție s-au adunat la colțul locului împușcăturilor, informează New York  Times. 

Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că unul dintre suspecți este în arest.

