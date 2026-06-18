Bulgaria, „noul Orban” al UE: Sofia anunță că va bloca „anumite sancțiuni” împotriva Rusiei și patriarhului Kirill

După ce coaliția condusă de fostul președinte Rumen Radev, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, a câștigat alegerile parlamentare de la Sofia, Bulgaria anunță acum că nu va susține anumite sancțiuni europene împotriva Rusiei, invocând „riscuri pentru securitatea energetică” și caracterul „simbolic” al unor măsuri. Decizia amintește de pozițiile adoptate constant de Viktor Orbán în interiorul Uniunii Europene.

Bulgaria a transmis că nu va sprijini anumite sancțiuni propuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, inclusiv cele care îl vizează pe patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, sau măsuri care ar afecta direct compania petrolieră Lukoil și subsidiarele sale. Anunțul a fost făcut miercuri, la Sofia, de ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova, în contextul dezbaterilor privind noi măsuri restrictive împotriva Moscovei, scrie Le Monde.fr.

„Poziția Bulgariei este foarte clară. Susținem sancțiunile care au un efect economic, care nu penalizează statele membre mai mult decât țara care poartă războiul și care nu au un caracter simbolic”, a declarat Velislava Petrova.

Oficialul bulgar consideră că introducerea patriarhului Kirill pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană ar putea avea efecte contrare celor urmărite. Potrivit ei, o astfel de măsură ar alimenta discursul anti-european și ar putea fi prezentată drept o ingerință a Bruxelles-ului în probleme religioase.

„Înghețarea activelor financiare ale patriarhului rus în anumite bănci nu îi va împiedica activitățile, oricare ar fi acestea”, a declarat Velislava Petrova, apreciind că o asemenea sancțiune este mai degrabă una „simbolică” decât eficientă.

Numele patriarhului Kirill, unul dintre cei mai vocali susținători ai războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a fost menționat în repetate rânduri pe lista persoanelor vizate de sancțiunile europene.

Amintim că în iunie 2022, tentativa de includere a acestuia pe lista neagră a Uniunii Europene a fost blocată de premierul ungar Viktor Orban.

Energia, argumentul principal invocat de Bulgaria

Ministrul bulgar de Externe a subliniat că principala preocupare a guvernului de la Sofia este protejarea securității energetice a țării.

„Prioritatea noastră principală este menținerea stabilității energetice a țării”, a declarat Velislava Petrova.

Petrovaa adăugat că și alte state membre ale Uniunii Europene împărtășesc preocupări similare și privesc cu rezerve măsurile care ar putea afecta aprovizionarea cu energie sau funcționarea piețelor energetice.

Declarațiile controversate de la Sofia vin într-un moment în care Bruxelles-ul continuă să pregătească un nou pachet de măsuri restrictive împotriva Moscovei. Uniunea Europeană a anunțat luni sancționarea a 81 de persoane și entități pentru implicarea lor în sprijinirea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

În paralel, statele membre discută cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni adoptat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, lansată în februarie 2022.