În cadrul sesiunii de întrebări de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a reafirmat poziția fermă a Moscovei cu privire la conflictul din Ucraina. Acesta a subliniat că obiectivele sale militare și liniile roșii diplomatice au rămas neschimbate, în ciuda deschiderii declarate către negocieri.

Rusia se declară pregătită pentru o soluție diplomatică, dar numai în termenii săi stricți. Putin a subliniat că este dispus să încheie un acord de pace exclusiv pe compromisurile discutate anterior cu Donald Trump în Alaska. Putin sugerează ca Ucraina să renunțe la toate teritoriile revendicate de Rusia și să își retragă trupele din restul zonelor administrative ale celor patru regiuni anexate de Moscova.

„Conform Cartei ONU, fiecare țară are dreptul la autodeterminare. […] Vedem că anumite teritorii ale Ucrainei și-au declarat suveranitatea națională și au făcut acest lucru în deplină conformitate cu dreptul internațional și Carta ONU. Rusia a încercat să rezolve aceste probleme prin mijloace pașnice, […] dar cealaltă parte [Ucraina] s-a reînarmat și a început acțiunile militare”.

Potrivit spuselor lui Putin, dreptul la autodeterminare al regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea este în conformitate cu Carta ONU și se bazează pe precedentul creat de cazul Kosovo, care și-a declarat independența fără a solicita permisiunea autorităților centrale. Serbia, potrivit lui Putin, a fost obligată în cele din urmă să recunoască independența Kosovului.

Conform liderului de la Kremlin, Rusia controlează în prezent 100% din regiunea Luhansk și peste 85% din regiunea Donețk, obiectivul fiind ocuparea integrală a acesteia din urmă. De asemenea, controlează și 80% din regiunea Zaporojie. Putin a luat în râs obiectivul lui Zelenski menționat în scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o, despre care a spus că nu va fi atins niciodată.

Pe lângă obiectivele militare, Putin a vorbit și de cele care se pot obține prin negocieri, în special „denazificarea Ucrainei”.

Recomandările autorului:

Medvedev o ironizează pe Ursula von der Leyen după ce autoritățile au anunțat că drona explodată în Portul Constanța aparținea Marinei ucrainene