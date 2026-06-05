Prima pagină » Știri externe » Care sunt obiectivele lui Putin în Ucraina și liniile roșii pentru un acord de pace

Care sunt obiectivele lui Putin în Ucraina și liniile roșii pentru un acord de pace

Care sunt obiectivele lui Putin în Ucraina și liniile roșii pentru un acord de pace
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul sesiunii de întrebări de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a reafirmat poziția fermă a Moscovei cu privire la conflictul din Ucraina. Acesta a subliniat că obiectivele sale militare și liniile roșii diplomatice au rămas neschimbate, în ciuda deschiderii declarate către negocieri.

Rusia se declară pregătită pentru o soluție diplomatică, dar numai în termenii săi stricți. Putin a subliniat că este dispus să încheie un acord de pace exclusiv pe compromisurile discutate anterior cu Donald Trump în Alaska. Putin sugerează ca Ucraina să renunțe la toate teritoriile revendicate de Rusia și să își retragă trupele din restul zonelor administrative ale celor patru regiuni anexate de Moscova.

„Conform Cartei ONU, fiecare țară are dreptul la autodeterminare. […] Vedem că anumite teritorii ale Ucrainei și-au declarat suveranitatea națională și au făcut acest lucru în deplină conformitate cu dreptul internațional și Carta ONU. Rusia a încercat să rezolve aceste probleme prin mijloace pașnice, […] dar cealaltă parte [Ucraina] s-a reînarmat și a început acțiunile militare”.

Potrivit spuselor lui Putin, dreptul la autodeterminare al regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și Crimeea este în conformitate cu Carta ONU și se bazează pe precedentul creat de cazul Kosovo, care și-a declarat independența fără a solicita permisiunea autorităților centrale. Serbia, potrivit lui Putin, a fost obligată în cele din urmă să recunoască independența Kosovului.

Conform liderului de la Kremlin, Rusia controlează în prezent 100% din regiunea Luhansk și peste 85% din regiunea Donețk, obiectivul fiind ocuparea integrală a acesteia din urmă. De asemenea, controlează și 80% din regiunea Zaporojie. Putin a luat în râs obiectivul lui Zelenski menționat în scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o, despre care a spus că nu va fi atins niciodată.

Pe lângă obiectivele militare, Putin a vorbit și de cele care se pot obține prin negocieri, în special „denazificarea Ucrainei”.

Recomandările autorului:

Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean

Medvedev o ironizează pe Ursula von der Leyen după ce autoritățile au anunțat că drona explodată în Portul Constanța aparținea Marinei ucrainene

Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
19:09
Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate
17:59
NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate
FLASH NEWS Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
17:36
Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
FLASH NEWS Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
17:30
Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
FLASH NEWS Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
17:10
Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
FLASH NEWS Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
16:27
Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Un organ uitat ar putea prezice cât de mult vei trăi
FLASH NEWS Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
19:12
Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
UTILE Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
19:07
Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
BREAKING NEWS Alertă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
19:05
Alertă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
CONTROVERSĂ Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
18:50
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
FLASH NEWS Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele
18:29
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele
DIPLOMAȚIE “Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
17:29
“Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra

Cele mai noi

Trimite acest link pe