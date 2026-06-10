Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane

Autoritățile din Hong Kong au pus sub acuzare șapte persoane și două companii cărora le-au fost aduse 25 de capete de acuzare în legătură cu incendiul devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court, soldat cu 168 de decese, scrie BBC.

Inculpații sunt acuzați de omor din culpă, conspirație la comiterea de fraudă, spălare de bani, evaziune fiscală și obstrucționarea intenționată a Justiției. Cei 7 suspecți au fost implicați în diverse funcții în renovarea complexului rezidențial din Cartierul Tai Po. Printre aceștia se numără directorul firmei de construcții, directorul firmei de consultanță și inspectorul proiectului, cărora li s-a și refuzat eliberarea pe cauțiune.

Incendiul a izbucnit în complexul de blocuri aflat în renovare pe 26 noiembrie 2025, s-a extins la șapte clădiri și a ucis 168 de persoane. A fost cel mai grav incendiu din Hong Kong de la incendiul unui depozit din 1948, care a ucis 176 de persoane.

Anchetele anterioare au arătat că schelele din bambus și plasele de protecție care înconjurau clădirea, precum și mai multe materiale de construcție folosite în timpul renovării, ar fi jucat un rol în răspândirea rapidă a flăcărilor.

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