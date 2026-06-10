Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă

Donald Trump a fost întrebat miercuri de reporteri, în cadrul unei conferințe de presă susținute în Biroul Oval, care este cea mai mare dorință de ziua lui. Drept răspuns, președintele american a precizat că cea mai mare dorință a sa pentru aniversarea de 80 de ani este „pacea în întreaga lume”.

Întrebat de jurnaliști ce cadou își dorește, dincolo de mult dorita pace din Orientul Mijlociu, Trump s-a gândit un moment pentru a oferi un răspuns: „pace în întreaga lume”. În rezoluția de Anul Nou pentru 2026, Trump a menționat că dorința lui a fost similară.

Ziua de naștere a președintelui american este 14 iunie, prilej cu care va împlini vârsta de 60 de ani, devenind astfel cel mai vârstnic șef de stat al SUA în funcție.

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