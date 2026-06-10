Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”

Donald Trump a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute din Biroul Oval, că Statele Unite vor ataca Iranul „foarte dur” și vor relua campania de bombardamente dacă autoritățile de la Teheran nu vor semna rapid acordul de pace.

Declarația președintelui american a fost făcută în fața jurnaliștilor de la Casa Albă, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și a prăbușirii aparente a armistițiului fragil încheiat la începutul lunii aprilie.

„Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”, a spus Trump. „Vom vedea ce se întâmplă, dar i-am lovit puternic ieri și îi vom lovi din nou puternic astăzi”, a adăugat acesta.

„Vrem o înțelegere semnificativă [cu Iranul], vrem o înțelegere care să funcționeze”, a spus președintele SUA.

Trump a justificat reluarea atacurilor asupra Iranului prin incidentul în care a fost implicat un elicopter militar Apache al SUA, care a fost doborât în Strâmtoarea Ormuz de o dronă Shahed. „Pe baza incidentului cu elicopterul, cred că avem tot dreptul să facem asta”, a subliniat președintele.

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