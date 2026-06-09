Prima pagină » Știri externe » „Caii troieni” ai Kremlinului din Suedia: Ce sunt și cum plănuiește Stockholmul să îi elimine din zonele strategice ale țării

„Caii troieni” ai Kremlinului din Suedia: Ce sunt și cum plănuiește Stockholmul să îi elimine din zonele strategice ale țării

Melania Agiu
„Caii troieni” ai Kremlinului din Suedia: Ce sunt și cum plănuiește Stockholmul să îi elimine din zonele strategice ale țării
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Securitatea națională are întâietate în Suedia. Guvernul de la Stockholm vrea să confiște proprietățile cetățenilor ruși din zonele strategice ale țării. Mai exact, autoritățile caută mecanisme legale care să permită Trezoreriei de Stat să preia, cu forța, clădirile și terenurile private, situate în apropierea instalațiilor militare.

Serviciile de securitate europene le-au numit „cai troieni”. Este vorba despre imobile și terenuri situate în apropierea unor locuri sensibile din punct de vedere al securității, achiziționate, de exemplu, de cetățeni ruși sau de grupuri de interese rusești, și despre care se suspectează că ar putea deveni un punct de plecare pentru activități de spionaj, relatează SVT Nyheter.

În prezent, statul nu poate expropria imobile din motive de securitate.

Într-un comunicat de presă emis luni, guvernul a anunțat că a înființat o comisie de anchetă însărcinată să propună modificări la Legea privind exproprierea, conform căreia „un proprietar poate fi obligat să-și cedeze proprietatea”.

„Scopul este de a asigura că Guvernul Suediei poate interveni atunci când o proprietate riscă să fie utilizată într-un mod care pune în pericol securitatea națională”, se arată în comunicat.

„Deteriorarea situației de securitate impune noi cerințe asupra capacității Suediei de a se proteja împotriva amenințărilor”, se mai arată în declarație. „Riscul ca proprietățile imobiliare să fie utilizate în scopuri de sabotaj, de culegere de informații sau pentru alte activități care constituie o amenințare la adresa securității trebuie gestionat în mod eficient.”

Legea este menită să se aplice indiferent de cetățenie, ceea ce înseamnă că și cetățenii suedezi ar putea fi nevoiți să renunțe la locuința lor. Propunerile trebuie prezentate până la data de 15 martie 2027.

Această propunere vine în urma avertismentelor emise de agențiile de informații occidentale, potrivit cărora agenții ruși achiziționează, în secret, proprietăți imobiliare în apropierea unor instalații militare sensibile și a infrastructurii critice.

Un scandal politic de proporții a izbucnit după ce, în 2023, mass-media a dezvăluit că un oligarh cu legături la Kremlin a achiziționat o proprietate în apropierea unei baze navale de înaltă securitate. Stanislav Aleshchenko, care deține și un pașaport cipriot, a achiziționat, în 2017, o casă de 600 de metri pătrați și un teren pe malul insulei Muskö din arhipelagul Stockholm, a relatat ziarul Expressen.

Proprietatea se află pe niște stânci sub care a funcționat, în timpul Războiului Rece, o bază navală subterană secretă, înainte de a fi abandonată în 2004. Forțele armate suedeze s-au întors la bază în 2019.

Recent, mass-media suedeză a relatat că Biserica Ortodoxă Rusă, care are legături strânse cu Kremlinul, a achiziționat o proprietate în apropierea aeroportului Västerås, un aeroport internațional situat în afara orașului Stockholm. Serviciul național de securitate, SÄPO, a avertizat cu privire la activități de spionaj în zonă.

Fostul ministru al Apărării, Peter Hultqvist, a avertizat anul trecut că, potrivit estimărilor sale, 152 de cetățeni ruși dețin în total 247 de proprietăți în nordul Suediei și în împrejurimile orașului Stockholm, unele dintre acestea fiind situate în vecinătatea unor companii strategice sau a unor instalații militare.

În Finlanda, Letonia și Lituania, cetățenilor ruși și belaruși le este interzis de ceva vreme să achiziționeze proprietăți imobiliare, iar aceeași interdicție urmează să fie introdusă și în Estonia la începutul anului viitor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Locuitorii din București sunt triștii Europei. Ei se află la coada unui clasament global

Cine este „Calul Troian al MAI”: de la portavoce „anti-sistem” la piesă într-un mecanism de influență și interese personale

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe