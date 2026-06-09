„Caii troieni” ai Kremlinului din Suedia: Ce sunt și cum plănuiește Stockholmul să îi elimine din zonele strategice ale țării

Securitatea națională are întâietate în Suedia. Guvernul de la Stockholm vrea să confiște proprietățile cetățenilor ruși din zonele strategice ale țării. Mai exact, autoritățile caută mecanisme legale care să permită Trezoreriei de Stat să preia, cu forța, clădirile și terenurile private, situate în apropierea instalațiilor militare.

Serviciile de securitate europene le-au numit „cai troieni”. Este vorba despre imobile și terenuri situate în apropierea unor locuri sensibile din punct de vedere al securității, achiziționate, de exemplu, de cetățeni ruși sau de grupuri de interese rusești, și despre care se suspectează că ar putea deveni un punct de plecare pentru activități de spionaj, relatează SVT Nyheter.

În prezent, statul nu poate expropria imobile din motive de securitate.

Într-un comunicat de presă emis luni, guvernul a anunțat că a înființat o comisie de anchetă însărcinată să propună modificări la Legea privind exproprierea, conform căreia „un proprietar poate fi obligat să-și cedeze proprietatea”.

„Scopul este de a asigura că Guvernul Suediei poate interveni atunci când o proprietate riscă să fie utilizată într-un mod care pune în pericol securitatea națională”, se arată în comunicat. „Deteriorarea situației de securitate impune noi cerințe asupra capacității Suediei de a se proteja împotriva amenințărilor”, se mai arată în declarație. „Riscul ca proprietățile imobiliare să fie utilizate în scopuri de sabotaj, de culegere de informații sau pentru alte activități care constituie o amenințare la adresa securității trebuie gestionat în mod eficient.”

Legea este menită să se aplice indiferent de cetățenie, ceea ce înseamnă că și cetățenii suedezi ar putea fi nevoiți să renunțe la locuința lor. Propunerile trebuie prezentate până la data de 15 martie 2027.

Această propunere vine în urma avertismentelor emise de agențiile de informații occidentale, potrivit cărora agenții ruși achiziționează, în secret, proprietăți imobiliare în apropierea unor instalații militare sensibile și a infrastructurii critice.

Un scandal politic de proporții a izbucnit după ce, în 2023, mass-media a dezvăluit că un oligarh cu legături la Kremlin a achiziționat o proprietate în apropierea unei baze navale de înaltă securitate. Stanislav Aleshchenko, care deține și un pașaport cipriot, a achiziționat, în 2017, o casă de 600 de metri pătrați și un teren pe malul insulei Muskö din arhipelagul Stockholm, a relatat ziarul Expressen.

Proprietatea se află pe niște stânci sub care a funcționat, în timpul Războiului Rece, o bază navală subterană secretă, înainte de a fi abandonată în 2004. Forțele armate suedeze s-au întors la bază în 2019.

Recent, mass-media suedeză a relatat că Biserica Ortodoxă Rusă, care are legături strânse cu Kremlinul, a achiziționat o proprietate în apropierea aeroportului Västerås, un aeroport internațional situat în afara orașului Stockholm. Serviciul național de securitate, SÄPO, a avertizat cu privire la activități de spionaj în zonă.

Fostul ministru al Apărării, Peter Hultqvist, a avertizat anul trecut că, potrivit estimărilor sale, 152 de cetățeni ruși dețin în total 247 de proprietăți în nordul Suediei și în împrejurimile orașului Stockholm, unele dintre acestea fiind situate în vecinătatea unor companii strategice sau a unor instalații militare.

În Finlanda, Letonia și Lituania, cetățenilor ruși și belaruși le este interzis de ceva vreme să achiziționeze proprietăți imobiliare, iar aceeași interdicție urmează să fie introdusă și în Estonia la începutul anului viitor.

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