Cine este Andy Burnham, omul care i-ar putea succeda lui Keir Starmer în funcția de premier al Marii Britanii

Andy Burnham revine în centrul discuțiilor politice din Marea Britanie, după ce a anunțat că va candida pentru a-l înlocui pe Starmer, în funcția de lider al Partidului Laburist și, implicit, din cea de prim-ministru al Marii Britanii.

Carismatic, originar din nordul țării și emanând un optimism relaxat, Burnham reprezintă un contrast față de Starmer. Aliații săi speră că el va putea îmbunătăți relația Partidului Laburist cu alegătorii, relatează The New York Times.

Ascensiunea unui politician cu profil atipic

Andy Burnham nu este un nume nou în politica britanică. A mai candidat de două ori pentru conducerea Partidului Laburist, fără succes.

Victoria sa recentă într-un scrutin parlamentar special îl readuce în Parlament și îl plasează, politic, mai aproape de o eventuală cursă pentru Downing Street.

Pentru a putea declanșa o provocare internă la conducerea partidului, ar avea nevoie de sprijinul a 81 de parlamentari laburiști.

„Regele Nordului” și baza sa de putere din Manchester

Burnham a devenit o figură dominantă timp în Greater Manchester, acolo unde a ocupat, timp de nouă ani, funcția de primar. Supranumit „regele Nordului”, în perioada pandemiei a câștigat capital politic prin confruntările cu guvernul central privind restricțiile și inegalitățile regionale.

Burnham a intrat în Parlament în 2001 și a urcat rapid în ierarhia guvernamentală sub Tony Blair și Gordon Brown, ocupând funcții de la Trezorerie până la Sănătate.

Un moment definitoriu a fost implicarea sa în dosarul Hillsborough, tragedia din 1989 în care au murit 97 de suporteri ai FC Liverpool. Burnham a susținut familiile victimelor și a contribuit la deschiderea unei noi anchete, schimbând modul în care statul britanic a tratat cazul.

Ales în funcția de primar Greater Manchester

După pierderea alegerilor din 2010, Burnham a candidat de două ori la șefia laburiștilor, pierzând inclusiv în fața lui Jeremy Corbyn.

În 2017 a părăsit Parlamentul și a devenit primar al Greater Manchester, unde a construit un model de guvernare locală activă, inclusiv prin reforme în transportul public și atragerea investițiilor.

Burnham este descris frecvent ca un comunicator natural, cu un stil accesibil și o capacitate de a transforma teme tehnice în mesaje politice ușor de înțeles.

Criticii îl acuză însă de flexibilitate ideologică, susținând că a servit sub lideri foarte diferiți și că își ajustează pozițiile în funcție de context.

El a stârnit discuții și prin poziții economice considerate neobișnuite pentru un lider laburist, inclusiv apeluri la regândirea relației cu piețele financiare.

Rivalitatea cu Keir Starmer

Luni dimineața, Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și, implicit, din cea de prim-ministru al Marii Britanii. La scurt timp, Burnham și-a anunțat candidatura pentru a-l înlocui pe Starmer.

„Mă voi înscrie ca parte a acestui proces”, a spus Andy Burnham.

Burnham este văzut de o parte a partidului ca o alternativă posibilă, mai ales dacă formațiunea ar pierde sprijin electoral

Susținătorii lui Burnham cred că ar putea readuce Partidul Laburist mai aproape de electoratul din nordul Angliei și de zonele industriale afectate de declin economic.

De cealaltă parte, există temerea că un lider perceput ca prea adaptabil ar putea repeta dificultățile de coerență politică ale partidului în ultimii ani.