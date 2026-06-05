Putin neagă că a vândut arme Iranului. În aceiași zi, mai multe documente scurse în presă dovedesc exact contrariul

Vladimir Putin a declarat vineri, în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, că Rusia nu a furnizat arme Iranului în timpul actualului conflict cu Statele Unite. Mai mult, spune președintele rus, Teheranul nu a înaintat nicio solicitare în acest sens. Cu toate acestea, mai multe contracte apărute în presă în aceeași zi demonstrează că Moscova a livrat Iranului rachete aer-aer și aer-sol de ultimă generație.

Putin a încercat vineri, în cadrul sesiunii la care a participat din cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, să se distanțeze de o implicare militară directă în conflictul din Orientul Mijlociu. Întrebat direct despre situația din Iran, public a ținut să sublinieze ferm că, „în ceea ce privește armele, Iranul nu ne-a cerut acest lucru și noi nu am furnizat nicio armă Iranului”.

Mai mult, liderul de la Kremlin a minimizat acuzațiile conform cărora Rusia ar oferi Teheranului imagini din satelit pentru a lovi ținte occidentale, punctând ironic că Teheranul poate folosi în acest scop imagini comerciale, disponibile pe scară largă.

Putin, prins cu minciuna

Mai multe documente făcute publice duminică în presă demonstrează că Moscova a livrat iranienilor mai multe rachete aer-aer și aer-sol de ultimă generație. Informațiile publicate de platforma United24 Media arată că Iranul este trecut în documentele secrete rusești sub numele de cod „K10”.

Potrivit documentelor apărute în spațiul public, acordul include patru tipuri principale de rachete tactice destinate echipării noilor avioane Su-35 ale Teheranului.

Rachete aer-sol X-38: 120 de bucăți (ghidate prin laser, destinate atacurilor la sol de mare precizie);

Rachete aer-aer R-73: 123 de bucăți (cu rază scurtă de acțiune, ghidate prin infraroșu, pentru lupte aeriene strânse);

Rachete aer-aer R-77: 42 de bucăți (cu rază medie de acțiune și ghidaj radar activ, echivalentul rachetelor americane AMRAAM);

Rachete anti-radar/anti-navă X-31: 42 de bucăți (supersonice, folosite pentru distrugerea radarelor apărării antiaeriene inamice sau a țintelor maritime).

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