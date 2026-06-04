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Coreea de Nord deschide o nouă fabrică de materiale nucleare. Kim Jong Un: „Capacitatea de producție s-a dublat“

Melania Agiu
Coreea de Nord deschide o nouă fabrică de materiale nucleare. Kim Jong Un: „Capacitatea de producție s-a dublat“
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Sursă foto: KCNA
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Coreea de Nord a inaugurat o nouă instalație de producție a combustibilului pentru bombe nucleare, în contextul în care liderul Kim Jong Un a solicitat o extindere „exponențială” a arsenalului nuclear al țării sale, relatează Al Jazeera.

În timpul unei vizite efectuate joi la această instalație, Kim a declarat că potențialul de producție a materialului nuclear de calitate militară este acum mai mult decât dublu față de nivelul înregistrat în urmă cu cinci ani.

Kim a explicat că această extindere este necesară din cauza a ceea ce el a numit agravarea amenințărilor la adresa securității și a unei confruntări pe termen lung cu „cei mai feroce dușmani”, reafirmând politica guvernului său de a-și consolida capacitatea de descurajare nucleară, a transmis Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

Potrivcit sursei citate, Kim a fost informat cu privire la noile procese de producție care încorporează tehnologii mai avansate și a analizat obiectivele actuale de producție și planurile de viitor.

Fotografiile publicate de KCNA îl înfățișează pe Kim mergând pe culoare înguste, flancate de rânduri dense de tuburi și țevi argintii. Acesta inspectează ceea ce pare a fi o instalație de îmbogățire a uraniului. Analiștii au afirmat că ar putea fi vorba de o nouă fabrică din cadrul complexului Yongbyon al țării.

Liderul de la Phenian a adăugat că acesta este un „eveniment istoric care a marcat o etapă decisivă în modernizarea rapidă a capacităților noastre nucleare”.

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