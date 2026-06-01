Lukașenko îi face complimente liderului din Coreea de Nord: „Nu este deloc un dictator, nici nu are cum să fie”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat luni că liderul nord-coreean, Kim Jong-un „nu este deloc un dictator” și că, în esență, „nici nu are cum să fie unul”.

Lukașenko a făcut aceste declarații în timpul discuțiilor cu Oleg Kojemiako, guvernatorul regiunii ruse Primorski Krai, zona unde Coreea de Nord are granița cu Rusia, ocazie cu care a împărtășit impresiile sale din timpul vizitei la Phenian.

„Am fost recent în Coreea de Nord. Știți, am fost foarte impresionat de lider. Este un om inteligent! Este un tânăr, promițător și concentrat pe cooperare. Nu este un dictator sau ceva de genul acesta. Chiar nu poate fi unul. Așadar, am stabilit o relație bună”, a spus Lukașenko.

Președintele bielorus a precizat cu această ocazie că dorește ca regiunea rusă de graniță Primorski Krai să acționeze ca mediator în relațiile comerciale dintre Belarus și Coreea de Nord, profitând de legăturile bune pe care guvernatorul le are deja cu regimul de la Phenian.

În luna martie, Lukașenko a vizitat Coreea de Nord pentru prima dată, ocazie cu care a semnat un acord de cooperare și un tratat de prietenie. Vizita a devenit virală în special după ce președintele Belarusului i-a dăruit lui Kim Jong-un mai multe cadouri printre care se afla și o pușcă automată care poate fi folosită „în caz că apar inamici”.

