Imagini virale de la Phenian. Fotbalistele din Coreea de Nord au izbucnit în plâns la întâlnirea cu Kim Jong-un

Noi imagini din Coreea de Nord fac înconjurul internetului. E vorba despre momentul în care jucătoarele echipei de fotbal feminin din Coreea de Nord izbucnesc în lacrimi la întâlnirea cu Liderul Suprem Kim Jong-un.

Sursă video: X/ @futbolrpdc

Imaginile inedite îl arată pe Kim intrând pe teren pentru a felicita echipa Naegohyang Women’s FC pentru triumful istoric obținut în Liga Campionilor AFC la feminin. Kim zâmbește larg în timp ce jucătoarele se aliniază pentru a da mâna el.

Fotbalistele apar vizibil emoționate, unele chiar izbucnesc în lacrimi și sar în sus de bucurie.

Jucătoarele reacționează față de dictator într-un mod similar celui pe care îl manifestă de obicei doar generalii săi și membrii fideli ai partidului comunist.

Kim se lasă fotografiat alături de ambele echipe, înainte de a-și ocupa locul în tribune. În imagini se mai poate observa cum fetele se îngrămădesc să apără în poza cu liderul nord-coreean.

Această victorie reprezintă o realizare istorică pentru club, care a devenit prima echipă nord-coreeană care a câștigat această competiție.

Nou-înființata Ligă a Campionilor Asiei la fotbal feminin, lansată în 2024, oferă câștigătoarelor un premiu în bani de peste 1 milion de dolari, relatează The Sun.

Victoria îi asigură echipei Naegohyang un loc în Cupa Campionilor FIFA (feminin) de anul viitor, precum și în prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA Feminin.

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