Coreea de Sud va antrena jumătate de milion de militari să devină „războinici ai dronelor” pentru a contracara Coreea de Nord

Coreea de Sud vrea să își extindă capacitățile în domeniul dronelor și al contracarării acestora pentru a face față Coreei de Nord. Potrivit declarațiilor oferite de Ministerul Apărării, planul include și instruirea a jumătate de milion de specialiști în drone și distribuirea a zeci de mii de sisteme fără pilot către unitățile de pe linia frontului, relatează Reuters.

De la 110.000 de drone fabricate la 60.000

Ministrul Apărării, Ahn Gyu-back, a explicat că obiectivul inițial era fabricarea a 110.000 de drone până în 2029, destinate tuturor ramurilor armatei.

Ulterior, planul a fost recalibrat la aproximativ 60.000 de unități, cu un prim lot de circa 11.000 prevăzut pentru anul 2026.

Acesta a precizat că dronele vor fi distribuite larg, astfel încât să devină parte standard din echipamentul militar individual.

„Dronele nu ar mai trebui să fie echipamente utilizate de un număr limitat de unități, ci un instrument de luptă universal”, a declarat Ahn în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că acestea ar trebui folosite de trupe ca o „a doua armă personală.”

Ahn a precizat că Seul va folosi componente produse 100% pe plan intern, în locul pieselor chinezești, pentru construirea sistemelor, ca răspuns la preocupările legate de securitate.

Schimbarea, influențată de conflictele recente

Atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord își intensifică eforturile de a-și dezvolta capacitățile în domeniul dronelor, influențate de lecțiile învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde sistemele fără pilot s-au dovedit a fi factori decisivi pe câmpul de luptă.

„Dronele ieftine, utilizate în număr mare, schimbă fundamental natura războiului”, a afirmat Ahn, avertizând că și Coreea de Nord dezvoltă sisteme fără pilot, sporind amenințările la adresa instalațiilor militare și civile din Sud.

Extinderea sistemelor de contracarare

Coreea de Sud plănuiește extinderea sistemelor de contracarare, inclusiv arme cu laser și tehnologii cu microunde de mare putere.

În paralel, armata vrea să permită fiecărei ramuri să desfășoare independent misiuni cu drone, fără coordonare centralizată strictă.

Un oficial militar a precizat că sunt vizate achiziții rapide de peste 20.000 de drone ieftine, inclusiv sisteme autonome de tip „roi” și muniții „loitering”.

Ministerul Apărării intenționează să schimbe regulile de achiziții pentru a accelera integrarea tehnologiilor civile și pentru a susține industria locală de drone.

Motivul care sta la baza reorganizării militare

Această extindere are loc pe fondul unei sensibilități politice legate de operațiunile cu drone desfășurate sub administrația anterioară.

Fostul președinte Yoon Suk Yeol a fost condamnat la 30 de ani de închisoare într-un caz legat de o incursiune cu dronă în Coreea de Nord, pe care procurorii au asociat-o cu un plan politic din 2024.

Ulterior, actualul președinte Lee Jae Myung a desființat comandamentul pentru operațiuni cu drone, înlocuindu-l cu o structură orientată pe politici și dezvoltare, în timp ce unitățile militare preiau operațiunile.

Presiunea demografică împinge armata spre automatizare

Coreea de Sud se confruntă, de asemenea, cu presiuni generate de declinul demografic, ceea ce determină armata să se orientează tot mai mult către automatizare și sisteme fără pilot pentru menținerea capacității operaționale.