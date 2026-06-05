Cum titrează presa internațională explozia dronei marine în Portul Constanța

Cele mai mari publicații ale lumii au relatat, vineri, despre explozia dronei marine în Portul Constanța.



„O dronă marină s-a autodetonat într-un port românesc de la Marea Neagră“, scrie agenția Reuters.

Sursa citată reamintește că explozia a avut loc „la o săptămână după ce o dronă rusă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din orașul Galați, situat în sud-estul României, în apropierea frontierei cu Ucraina, rănind două persoane – aceasta fiind prima dată în războiul dintre Rusia și Ucraina când o dronă a lovit o zonă dens populată într-un stat membru al NATO.“



La rândul său, agenția americană Bloomberg a relatat că „România evacuează un port de la Marea Neagră în urma exploziei unei drone marine“

„O dronă maritimă utilizată în războiul din Ucraina a explodat în portul românesc Constanța, la o săptămână după ce o altă dronă s-a prăbușit într-o clădire dintr-un alt oraș al acestui stat membru al NATO și al UE.“, precizează jurnaliștii Bloomberg.

France 24, canalul public de televiziune din Franța dedicat știrilor internaționale, scrie că „O dronă maritimă „de tipul celor utilizate în Ucraina” a explodat într-un port românesc de la Marea Neagră“.

„O dronă s-a autodetonat lângă terminalul petrolier din portul românesc Constanța de la Marea Neagră“, titrează și Jurnaliștii de la The Jeusalem Post.

„Un alt incident cu dronă a avut loc în România“, scrie presa din Germania.

Drona s-a autodetonat vineri, fără a provoca victime, a anunțat Ministerul Apărării din România într-un comunicat. Portul Constanța a fost evacuat. Presa locală a relatat că mai multe containere din port au fost avariate în urma exploziei. România a semnalat 28 de incursiuni în spațiul său aerian ale unor drone rusești de când Moscova a început să atace porturile ucrainene de pe Dunăre, a declarat Ministerul Apărării. Reamintim că, pe data de 29 mai, în urmă cu numai o săptămână, o dronă rusească s-a prăbușit, pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

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