Statele Unite plănuiesc să reducă semnificativ numărul de avioane de vânătoare și nave de război pe care le-au pus la dispoziția NATO pentru apărarea Europei în caz de criză, realatează The New York Times.

Se pare că această decizie va limita capacitatea NATO de a efectua lovituri la distanță și a fost deja comunicată aliaților europenei la începutul lunii iunie.

Reducerile planificate includ:

— reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100;

— reducerea numărului de avioane de recunoaștere maritimă de la 26 la 15;

— retragerea completă a tuturor celor 8 avioane-tanc (de realimnentare) care erau anterior disponibile pentru Europa;

— eliminarea accesului la un submarin echipat cu lansatoare de rachete și la un portavion, precum și la mai multe nave militare și a zeci de avioane care asigurau sprijinul portavionului.

— Ziarul a precizat că una dintre cele două grupări de bombardiere ale SUA destinate apărării Europei urmează, de asemenea, să fie redistribuită.

„Aceste date oferă o imagine mai completă a modului în care administrația Trump intenționează să reducă prezența americană în NATO, o alianță creată după al Doilea Război Mondial pentru a proteja aliații de amenințările externe, inclusiv de URSS”, scrie NYT.

Deși țările europene au capacități similare, experții subliniază că efectul de descurajare este mai mare atunci când acestea sunt deținute de SUA, deoarece statele europene sunt mai prudente în utilizarea lor.

„Chiar dacă fiecare dintre aceste reduceri poate fi compensată separat, împreună ele reprezintă o schimbare semnificativă a poziției militare și creează dificultăți pentru pregătirea Europei de a descuraja o gamă largă de amenințări”, a declarat Giuseppe Spatafora de la Institutul de Cercetare a Securității din UE.

Reprezentanții Pentagonului afirmă că redistribuirea forțelor este legată de necesitatea de a se concentra pe regiunea Indo-Pacifică.