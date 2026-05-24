Cutremur politic în Cipru după alegerile de duminică. Partidele tradiționale pierd teren în fața extremei drepte și a mișcărilor politice noi

Partidele tradiționale au pierdut teren în fața extremei drepte și a mișcărilor noi în alegerile din Cipru de duminică. Noile rezultate ale votului marchează o schimbare majoră în peisajul politic al insulei mediteraneene, scrie Reuters.

Puțin peste o jumătate de milion de ciprioți s-au prezentat duminică la urne pentru a-și alege parlamentarii, un test decisiv pentru alegerile prezidențiale de peste doi ani. Principalii susținători ai actualului președinte Nicos Christodoulides, un centrist, s-au numărat printre cei mai mari perdanți ai serii.

După o numărătoare preliminară a voturilor, rezultatele arată că partidul de extremă dreaptă, o ramură a partidului Zori de Aur, interzis în Grecia, a obținut aproximativ 11% din voturi, o creștere față de 6,8% în ultimele alegeri legislative din 2021. Acest procentaj propulsează partidul extremist ca al treilea cel mai mare din legislativ.

Mai multe partide nou înființate au ajuns în parlament

Cetățenii pentru Cipru (ALMA) este un partid nou înființat care a obținut aproximativ 6% din voturi, reușind să intre în Parlament de la prima participare. Partidul a fost creat de Odysseas Michaelides, fost auditor general demis după ce a denunțat cazuri de corupție guvernamentală. ALMA este o mișcare nou formată ce militează pentru responsabilitate și reformă politică. Volt Cipru, o altă mișcare nouă, cu o platformă progresistă și pro-europeană, a reușit să depășească pragul electoral de 3,6%.

Un alt câștigător al acestor alegeri este partidul Direct Democracy, fondat de influencerul Phidias Panayiotou și promovat pe rețelele sociale. Acesta a obținut 5,4% din voturi. Acesta este cunoscut în principal pentru că a stat timp de mai multe săptămâni în fața birourilor lui Elon Musk în 2023, reușind în cele din urmă să-și atingă obiectivul – o îmbrățișare din partea magnatului american.

Cum schimbă aceste alegeri peisajul politic din Cipru

Cipru are un sistem politic unde puterea executivă este deținută de președinte, iar fragmentarea Parlamentului îi va bloca activitățile. În prezent, președintele Nikos Christodoulides nu are un partid propriu și depindea de o coaliție de centru, care acum s-a prăbușit sub pragul electoral. Pentru a trece legi, Christodoulides va fi obligat să caute noi alianțe politice, posibil cu partidul conservator sau chiar cu extrema dreaptă.

