Potrivit unui oficial american, Iranul a fost de acord, în principiu, să redeschidă traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz și să renunțe la uraniul îmbogățit, transmite The New York Times. În ciuda acestui anunț, nu a fost semnat deocamdată niciun acord, iar mai mulți oficiali americani și iranieni au descris termenii de pace în mod diferit.

Statele Unite și Iranul au convenit în principiu asupra unui acord care ar pune capăt războiului din Orientul Mijlociu prin redeschiderea Strâmtorii Ormuz, cu angajamentul Iranului de a elimina uraniul său puternic îmbogățit, a declarat duminică reporterilor un înalt oficial american.

În ultimele 24 de ore, iranienii și americanii au oferit descrieri contradictorii ale conținutului acordului de pace. Duminică, oficialul american a declarat că acordul nu a fost încă semnat și este încă supus aprobării finale din partea președintelui Trump și a liderului suprem al Iranului, ceea ce ar putea dura zile.

Mecanismul prin care Iranul va renunța la uraniul îmbogățit este încă în stadiu de negociere. Trei oficiali iranieni au precizat sâmbătă că acordul de pace stipulează că problemele nucleare vor fi negociate în termen de 30 până la 60 de zile.

