Poliția a dat buzna în apartamentul președintelui polonez după o alarmă falsă de incendiu

Forțele de ordine din Polonia au intrat în reședința privată a președintelui polonez Karol Nawrocki din Gdansk după un apel fals de incendiu primit la 112. Poliția a spart ușa și a intrat în apartament, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui, Rafal Leskiewicz, relatează Magyar Hirlap. În imobil, la acel moment, nu era nimeni.

Președintele Karol Nawrocki este originar din Gdansk, în nordul Poloniei, unde are în prezent o reședință privată, dar în prezent locuiește în palatul prezidențial din Varșovia.

Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez, Leskiewicz, a legat incidentul de arestările recente ale mai multor personalități publice și jurnaliști polonezi de extremă dreapta, pe baza unor apeluri telefonice false.

Leskiewicz a anunțat că, din cauza acestui caz, care îl implică pe Nawrocki, șeful de cabinet prezidențial, Pawel Szefernaker, se va întâlni în acea seară cu ministrul de Interne, Marcin Kierwinski. Președintele polonez a precizat că așteaptă explicații de la Ministerul de Interne pentru intervențiile oficiale care au avut loc în ultima săptămână pe baza alarmelor false.

Ca răspuns la incident, prim-ministrul Donald Tusk a scris sâmbătă seară pe platforma de socializare X că „a avut loc o altă provocare telefonică” și este „în contact constant” cu miniștrii și serviciile relevante în această privință.

„Activitățile provocatorilor vizează securitatea statului”, a declarat Tusk. El a anunțat că a convocat o ședință extraordinară de guvern pentru duminică pentru a discuta situația actuală. Prim-ministrul și-a exprimat solidaritatea cu Nawrocki.

Recomandările autorului: