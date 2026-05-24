După ocuparea fotoliului de prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar a inițiat o politică drastică de reducere a cheltuielilor publice și intenționează să reducă cu mai mult de jumătate salariile multor politicieni, inclusiv pe al său. Noul premier de la Budapesta a precizat aceste reforme economice în cadrul unui interviu pentru RTL Híradó.

Potrivit lui Péter Magyar, salariul prim-ministrului ar urma să fie de 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 10.500 euro), sumă ce este compusă din salariul de premier, de 2,3 milioane de forinți (6.400 de euro), și indemnizația de parlamentar. Spre comparație, premierul a subliniat că cel mai recent salariu al lui Viktor Orbán a fost de 7,8 milioane de forinți brut (aproximativ 21.700 euro).

Această reducere de venit i-ar afecta și pe miniștri, secretari de stat și primari, ale căror salarii vor fi reduse la nivelurile anterioare. În comparație cu salariile șefilor de guvern din Europa, prim-ministrul ungar a fost anterior printre liderii cei mai bine plătiți din Europa în raport cu venitul mediu al populației țării.

„Salariul prim-ministrului va fi redus semnificativ, la fel ca și salariile altor lideri de stat; salariile membrilor parlamentului și salariile primarilor vor fi reduse, revenind la nivelul vechi”, a spus Magyar în interviul pentru RTL.

De asemenea, se plănuiește să se reducă indemnizațiile de deputat. În prezent, parlamentarii pot primi până la 7 milioane de forinți (aproape 20.000 de euro) pe lună pentru transport, cazare și angajați. Acum, conform planului lui Magyar, limita maximă va scădea la mai puțin de 5 milioane de forinți (14.000 de euro).

În prezent, salariul mediu brut din Ungaria este de aproximativ 640.000 de forinți pe lună (aproximativ 1.600 de euro).

Care este situația din România

Spre comparație, premierul României are o indemnizație lunară de 26.450 lei brut (aproximativ 5.300 de euro), conform raportărilor oficiale de transparență publicate de Cancelaria Prim-Ministrului.

În România, salariul mediu brut este de 9.902 lei brut (1.990 de euro), conform ultimelor date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică. Suma efectivă primită în mână de angajat, după scăderea taxelor, este de 5.938 de lei.

