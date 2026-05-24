Prima pagină » Știri externe » Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

După ocuparea fotoliului de prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar a inițiat o politică drastică de reducere a cheltuielilor publice și intenționează să reducă cu mai mult de jumătate salariile multor politicieni, inclusiv pe al său. Noul premier de la Budapesta a precizat aceste reforme economice în cadrul unui interviu pentru RTL Híradó.

Potrivit lui Péter Magyar, salariul prim-ministrului ar urma să fie de 3,8 milioane de forinți brut (aproximativ 10.500 euro), sumă ce este compusă din salariul de premier, de 2,3 milioane de forinți (6.400 de euro), și indemnizația de parlamentar. Spre comparație, premierul a subliniat că cel mai recent salariu al lui Viktor Orbán a fost de 7,8 milioane de forinți brut (aproximativ 21.700 euro).

Această reducere de venit i-ar afecta și pe miniștri, secretari de stat și primari, ale căror salarii vor fi reduse la nivelurile anterioare. În comparație cu salariile șefilor de guvern din Europa, prim-ministrul ungar a fost anterior printre liderii cei mai bine plătiți din Europa în raport cu venitul mediu al populației țării.

„Salariul prim-ministrului va fi redus semnificativ, la fel ca și salariile altor lideri de stat; salariile membrilor parlamentului și salariile primarilor vor fi reduse, revenind la nivelul vechi”, a spus Magyar în interviul pentru RTL.

 

De asemenea, se plănuiește să se reducă indemnizațiile de deputat. În prezent, parlamentarii pot primi până la 7 milioane de forinți (aproape 20.000 de euro) pe lună pentru transport, cazare și angajați. Acum, conform planului lui Magyar, limita maximă va scădea la mai puțin de 5 milioane de forinți (14.000 de euro).

În prezent, salariul mediu brut din Ungaria este de aproximativ 640.000 de forinți pe lună (aproximativ 1.600 de euro).

Care este situația din România

Spre comparație, premierul României are o indemnizație lunară de 26.450 lei brut (aproximativ 5.300 de euro), conform raportărilor oficiale de transparență publicate de Cancelaria Prim-Ministrului.

În România, salariul mediu brut este de 9.902 lei brut (1.990 de euro), conform ultimelor date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică. Suma efectivă primită în mână de angajat, după scăderea taxelor, este de 5.938 de lei.

Recomandările autorului:

SUA și Iran au ajuns la un acord de principiu să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Care sunt perspectivele

Casa Albă temperează optimismul din jurul acordului de pace cu Iranul. Cât va dura până la semnarea unui memorandum SUA-Iran

Încă o țară europeană vrea să interzică rețelele de socializare pentru adolescenți. Proiectul a ajuns în Parlament

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu: ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni?
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Adevarul
„Nebunia progresează”. Moment de neputință la Kremlin: Putin a fost pus în dificultate în fața ofițerilor săi
Mediafax
Un important lider european își taie salariul la jumătate
Click
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Diplomatul care a apărat România încă de pe băncile facultății: „Recunoașteți că n-ați auzit niciodată de Banat, până când nu l-a inventat Iorga?”
VIDEO Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter
21:00
Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter
SĂNĂTATE Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
20:15
Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
NEWS ALERT Cristian Mungiu s-a întors în țară cu al doilea trofeu Palme d’Or și anunță lupta pentru Oscar: „Avem șanse, dar statul să-și facă treaba”
20:13
Cristian Mungiu s-a întors în țară cu al doilea trofeu Palme d’Or și anunță lupta pentru Oscar: „Avem șanse, dar statul să-și facă treaba”
LOTO Un bărbat a returnat un bilet de loterie pierdut de un străin. Câteva săptămâni mai târziu, a câștigat peste jumătate de milion de dolari
19:32
Un bărbat a returnat un bilet de loterie pierdut de un străin. Câteva săptămâni mai târziu, a câștigat peste jumătate de milion de dolari
VIDEO Tánczos Barna dezvăluie când ar putea fi de acord românii cu un premier ungur: „Când o zbura porcul”
19:32
Tánczos Barna dezvăluie când ar putea fi de acord românii cu un premier ungur: „Când o zbura porcul”
ACTUALITATE Un craniu, un picior, o geacă și două telefoane, găsite pe un câmp din Maramureș. Resturile dezmemembrate pot aparține unui dispărut de Crăciunul 2022
19:04
Un craniu, un picior, o geacă și două telefoane, găsite pe un câmp din Maramureș. Resturile dezmemembrate pot aparține unui dispărut de Crăciunul 2022

Cele mai noi

Trimite acest link pe