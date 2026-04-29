Prima pagină » Știri externe » Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț"

Președintele american a postat o altă imagine generată cu Inteligența Artificială pe Truth Social, în care apare cu o mitralieră și explozii pe fundal.

Imaginea de pe Truth Social a fost atașată cu mesajul: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”. Mesajul amenințător ar viza regimul iranian controlat de Gărzile Revoluționare.

Trump a amenințat Iranul că-l va aduce în „epoca de piatră”

La începutul lunii, președintele a amenințat Iranul cu anihilarea centralelor electrice și a podurilor dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Ulterior, regimul iranian și SUA au încheiat un armistițiu temporar de două săptămâni. Pe 17 aprilie, guvernul iranian a declarat Strâmtoarea Ormuz „complet deschisă”.

În ziua următoare, Gărzile Revoluționare Iraniene au blocat-o din nou. Iranul a acuzat SUA de încălcarea armistițiului după blocada mai multor porturi iraniene.

Armistițiul a fost prelungit. Inițial, Trump a spus că va fi un armisițiu determinat.

Trump spune că Iranul este în „pragul colapsului”

Într-o altă postare făcută pe Truth Social pe 28 aprilie, Trump a dezvăluit că Iranul este un stat în „pragul colapsului”.

Liderul de la Casa Albă a repostat zilele trecute comentarii ale unor internauți care speculau că Iranul este „divizat politic”. Facțiunile următoare sunt alcătuite din politicienii moderați,  politicienii conservatori și Gărzile Revoluționare.

Președintele american care folosește deseori AI

Încă de la începutul mandatului, Trump a postat sau repostat imagini generate cu AI. Prima imagine notabilă a fost cu reconstruirea Fâșiei Gaza după război.

În imagine apare o statuie aurită a președintelui, Trump făcând plajă alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o stațiune de lux din Gaza și miliardarul Elon Musk.

După decesul Papei Francis în aprilie 2025, Donald Trump a postat o imagine cu el îmbrăcat în veșminte de suveran pontif.

În aprilie 2026, în perioada sărbătorilor pascale, președintele a postat o altă imagine cu tematică religioasă, care de această dată a atras critici dure. Trump este îmbrăcat precum Iisus Cristos, care vindecă un pacient, iar în jurul său sunt soția pacientului, un medic, un soldat și un susținător al lui Trump. Pe fundal apare drapelul SUA, Statuia Libertății, avioane de luptă, vulturi americani și „îngeri” care coboară din Rai.

Imaginea cu Trump postată chiar de Casa Albă,  în care acesta se plimbă alături de un pinguin cu steagul SUA în Groenlanda, a stârnit râsete. Mulți internauți și publicații de presă i-au atras atenția CaseI Albe că nu există specii de pinguini la Polul Nord. Casa Albă a postat imaginea pe fondul tensiunilor dintre Washington DC și Copenhaga privind pretențiile SUA de anexarea Groenlandei.

În toamna anului trecut, în timpul protestelor „No Kings”, Trump a psotat un clip generat cu AI. Președintele este ilustrat îmbrăcat în echipament de pilot, cu o coroană de aur pe cap. În timp ce pilotează un avion de luptă, Trump împrăștie cu „fecale” peste protestatarii democrați și liberali din New York City. Mulți influenceri online, analiști politici și internauți din tabăra democrată și-au exprimat dezgustul față de gestul președintelui SUA.

Tabăra democrată instigă la revoluție anti-Trump prin clipuri generate cu AI

Inteligența Artificială este folosită de președinte pentru amuzament, pentru a-și ridiculiza adversarii și a se glorifica.  AI poate fi folosit și ca un instrument de propagandă politică, defăimare și chiar instigare. Au fost cazuri multiple raportatela nivel global la alegerile anului 2024.

Pe Instagram și pe YouTube s-au viralizat două videoclipuri generate de AI, realizate de susținători ai Partidului Democrat și opozanți care instigă la revoluție împotriva administrației Trump.  Primul clip generat ilustrează SUA la 21 ianuarie 2029, în care democrații se întorc la putere și anulează toate măsurile administrației Trump. Instituțiile numite după Trump revin la denumirile inițiale, monedele cu chipul președintelui sunt topite, iar Sala de Bal a Casei Albe este demolată.

 

Al doilea clip AI redă un dineu fastuos de la Sala de Bal a Casei Albe în 2028, la care participă și președintele, membrii cabinetului său și familia.

Foști votanți ai lui Trump, oprimați de autorități și loviți grav de creșterea costurilor vieții și scăderea nivelului de trai, protestează violent în timp ce vulturul decorativ de gheață se topește.

Mulți chiar aruncă cu pietre asupra Casei Albe. Clipul se încheie cu un tur ghidat la Casa Albă 100 de ani mai târziu. Un grup de elevi privesc spre o fotografie a Casei Albe în flăcări în 2028. Pe fundal apar un exponat cu o șapcă roșie MAGA și un bust cu Thomas Jefferson.

„Și acesta a fost finalul primei etape a democrației create de părinții fondatori și începutul vindecării”, a spus ghidul în clipul generat cu AI de opozanții lui Trump.

Sursa Foto: Truth Social

