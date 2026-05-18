Donald Trump a postat din nou imagini generate de Inteligența Artificială pe platforma sa de socializare, Truth Social. De această dată, imaginile au tematică SF.

În prima imagine generată de AI, președintele este însoțit de serviciile secrete și de un militar. Acesta se plimbă alături de un extraterestru gri (sau Greys), care are mâinile legate cu o funie. Picioarele îi sunt încătușate. După împrejurimi, pare să fie baza militară secretă din Zona 51.

În a doua imagine, Trump merge pe un podium, în timp ce soldații Forțelor Spațiale ale SUA stau aliniați.

Trump postează imagini AI cu extratereștri și războaie nucleare

În alte imagini, Trump coordonează acțiunile de luptă spațială pe orbita Pământului. Într-unul dintre cadre, este ilustrată o explozie atomică, cu textul „ȚINTĂ DISTRUSĂ”.

Președintele american a distribuit imaginile în contextul escaladării tensiunilor cu Iran. Și mai ales, după ce a declasificat documente guvernamentale despre Obiecte Zburătoare Neidentificate (OZN).

Trump a mai postat în urmă cu câteva ore și imagini în care ilustrează 159 de bărci iraniene de luptă ce au fost scufundate, precum și atacuri la adresa democraților.

În alte cadre sunt ilustrate nave iraniene de luptă rapide care sunt distruse de o dronă MQ-9 Reaper, precum și un avion iranian F-4 distrus cu laserul tras de pe un distrugător american.

Insulte la adresa adversarilor politici

Cu ocazia alegerilor intermediare din 3 noiembrie 2026, liderul republican de la Casa Albă i-a arătat pe trei foști lideri democrați într-o postură ofensatoare, cu titlul „Democrații iubesc apa de canal”.

Fostul președinte Barack Obama, fostul președinte Joe Biden, care doarme, și Nancy Pelosi, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Reprezentanților, sunt ilustrați cum se îmbăiază în bazinul murdar al Memorialului Lincoln.

Trump susține că a curățat apa încât că a făcut-o albastră. Într-0 altă imagine îi ilustrează pe democrații JB Pritzker (guvernatorul Illinois) și pe Brandon Johnson (primarul orașului Chicago) în formatul filmului de comedie „Tăntălăul și Gogomanul”.

Nici liderul minorității democrate din Casa Reprezentanților, Hakeem Jeffries, n-a scăpat. Trump îl ilustrează ca pe un gangster cu IQ scăzut și corupt. Districtul din care provine, ce-al optulea al New York City, exte ilustrat ca o zonă de război urban.

Iar pe Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, apare internat la ospiciu pentru că suferă de „TDS” (Sindromul Tulburării Trump) în imaginea generată de AI.

Președintele și-a reiterat intenția de a transforma Venezuela în cel de-al 51-lea stat american într-o postare distribuită și de pagina Casei Albe.

Trump a stârnit controverse majore după ce a distribuit în preajma Paștelui o imagine AI. Președintele apărea îmbrăcat ca Iisus Hristos. Imaginea a fost ștearsă ca urmare a reacțiilor negative.

Sursa Foto: Truth Social

