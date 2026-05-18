Prima pagină » Știri externe » Donald Trump a distribuit imagini generate de AI cu extratereștri capturați și războaie spațiale

Donald Trump a distribuit imagini generate de AI cu extratereștri capturați și războaie spațiale

Donald Trump a distribuit imagini generate de AI cu extratereștri capturați și războaie spațiale
Galerie Foto 13
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Donald Trump a postat din nou imagini generate de Inteligența Artificială pe platforma sa de socializare, Truth Social. De această dată, imaginile au tematică SF. 

În prima imagine generată de AI,  președintele este însoțit de serviciile secrete și de un militar.  Acesta se plimbă alături de un extraterestru gri (sau Greys), care are mâinile legate cu o funie. Picioarele îi sunt încătușate. După împrejurimi, pare să fie baza militară secretă din Zona 51.

În a doua imagine, Trump merge pe un podium, în timp ce soldații Forțelor Spațiale ale SUA stau aliniați.

Trump postează imagini AI cu extratereștri și războaie nucleare

În alte imagini, Trump coordonează acțiunile de luptă spațială pe orbita Pământului. Într-unul dintre cadre,  este ilustrată o explozie atomică, cu textul „ȚINTĂ DISTRUSĂ”.

Președintele american a distribuit imaginile în contextul escaladării tensiunilor cu Iran. Și mai ales, după ce a declasificat documente guvernamentale despre Obiecte Zburătoare Neidentificate (OZN).

Trump a mai postat în urmă cu câteva ore și imagini în care ilustrează 159 de bărci iraniene de luptă ce au fost scufundate, precum și atacuri la adresa democraților.

În alte cadre sunt ilustrate nave iraniene de luptă rapide care sunt distruse de o dronă MQ-9 Reaper, precum și un avion iranian F-4 distrus cu laserul tras de pe un distrugător american.

Insulte la adresa adversarilor politici

Cu ocazia alegerilor intermediare din 3 noiembrie 2026, liderul republican de la Casa Albă i-a arătat pe trei foști lideri democrați într-o postură ofensatoare, cu titlul „Democrații iubesc apa de canal”.

Fostul președinte Barack Obama, fostul președinte Joe Biden, care doarme, și Nancy Pelosi, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Reprezentanților, sunt ilustrați cum se îmbăiază în bazinul murdar al Memorialului Lincoln.

Trump susține că a curățat apa încât că a făcut-o albastră. Într-0 altă imagine îi ilustrează pe democrații JB Pritzker (guvernatorul Illinois) și pe Brandon Johnson (primarul orașului Chicago) în formatul filmului de comedie „Tăntălăul și Gogomanul”.

Nici liderul minorității democrate din Casa Reprezentanților, Hakeem Jeffries, n-a scăpat. Trump îl ilustrează ca pe un gangster cu IQ scăzut și corupt. Districtul din care provine, ce-al optulea al New York City, exte ilustrat ca o zonă de război urban.

Iar pe Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, apare internat la ospiciu pentru că suferă de „TDS” (Sindromul Tulburării Trump) în imaginea generată de AI.

Președintele și-a reiterat intenția de a transforma Venezuela în cel de-al 51-lea stat american într-o postare distribuită și de pagina Casei Albe.

Trump a stârnit controverse majore după ce a distribuit în preajma Paștelui o imagine AI. Președintele apărea îmbrăcat ca Iisus Hristos. Imaginea a fost ștearsă ca urmare a reacțiilor negative.

Sursa Foto: Truth Social

Autorul recomandă: Trump a distribuit o imagine generată cu AI în care se relaxează cu membrii Cabinetului în bazinul Memorialului Lincoln

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
16:28
Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
FLASH NEWS „Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune
16:25
„Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune
SHOWBIZ Shakira câștigă lupta cu Fiscul spaniol. Instanța obligă statul să-i returneze peste 55 de milioane de euro
15:07
Shakira câștigă lupta cu Fiscul spaniol. Instanța obligă statul să-i returneze peste 55 de milioane de euro
FLASH NEWS Demisie de răsunet după scandalul Eurovision din Republica Moldova. Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat retragerea
15:05
Demisie de răsunet după scandalul Eurovision din Republica Moldova. Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat retragerea
ALEGERI Dezastru electoral pentru Pedro Sánchez: Socialiștii pierd masiv în alegerile din Andaluzia. Cum este amenințat viitorul politic al premierului spaniol
15:05
Dezastru electoral pentru Pedro Sánchez: Socialiștii pierd masiv în alegerile din Andaluzia. Cum este amenințat viitorul politic al premierului spaniol
INCIDENT Un cutremur de magnitudine 5,2 pe scara Richter a lovit sud-vestul Chinei. Două persoane au murit, iar alte mii au fost evacuate
14:16
Un cutremur de magnitudine 5,2 pe scara Richter a lovit sud-vestul Chinei. Două persoane au murit, iar alte mii au fost evacuate
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
CONTROVERSĂ Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea
16:22
Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea
EXCLUSIV Cristoiu: Miroase a anticipate/Nu există altă soluție
16:08
Cristoiu: Miroase a anticipate/Nu există altă soluție
AUTO România modifică sistemul de roviniete din iulie 2026. Mașinile mai vechi vor plăti mai mult
16:05
România modifică sistemul de roviniete din iulie 2026. Mașinile mai vechi vor plăti mai mult
MESAJ Eurovision 2026 | Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din R. Moldova: „Mulțumim pentru susținere și că ne-ați votat”
15:57
Eurovision 2026 | Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din R. Moldova: „Mulțumim pentru susținere și că ne-ați votat”
ULTIMA ORĂ Linia de tramvai 41, blocată după ce un șofer a făcut prăpăd pe Șoseaua Virtuții și a pătruns pe șină
15:14
Linia de tramvai 41, blocată după ce un șofer a făcut prăpăd pe Șoseaua Virtuții și a pătruns pe șină
ULTIMA ORĂ Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției. Doi militari au fost transportați de urgență la spital. În ce stare se află
15:04
Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției. Doi militari au fost transportați de urgență la spital. În ce stare se află

Cele mai noi

Trimite acest link pe