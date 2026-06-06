Mii de oameni au protestat la Budapesta. Manifestanții i-au cerut demisia lui Péter Magyar din cauza Pactului UE privind migrația

Mii de oameni au protestat în centrul Budapestei împotriva premierului Péter Magyar, acuzându-l de „trădare” după anunțul privind semnarea Pactului UE privind migrația. Manifestanții au cerut demisia acestuia și au pornit în marș spre sediul partidului TISZA și Parlament, precizează presa din Ungaria.

Protest în centrul Budapestei împotriva lui Péter Magyar

Protestul a început în centrul orașului, de unde participanții au pornit în marș spre sediul partidului TISZA, apoi către Parlament.

Nemulțumirea a fost alimentată de discuțiile privind direcția noului guvern în raport cu Pactul european pe migrație, considerat de manifestanți o încălcare a voinței exprimate la referendumul din 2016.

Pe traseu, oamenii au scandat lozinci împotriva premierului, inclusiv „trădător” și „rușine să-ți fie”.

Apariția lui Péter Magyar la balcon

În timpul manifestației, Péter Magyar a ieșit la balconul sediului partidului său, unde a salutat mulțimea, a zâmbit și a fluturat steagul Ungariei.

Gestul său a intensificat reacțiile protestatarilor, care au continuat să scandeze împotriva sa.

În acel moment, în apropierea sa se aflau și membri ai echipei guvernamentale, inclusiv ministrul Culturii Zoltán Tarr și deputatul Márk Radnai.

Referendumul din 2016, readus în discuție

Organizatorii au amintit în mod repetat rezultatul referendumului din 2016, când Ungaria a respins sistemul de cote pentru migranți propus la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit datelor prezentate la protest, au fost peste 3,2 milioane de voturi împotrivă. Argument folosit de participanți pentru a critica poziția actualului guvern în raport cu politica europeană privind migrația.

Critici, tensiuni și apeluri la demisie

Pe măsură ce mulțimea se apropia de sediul partidului, scandările au devenit mai dure, iar o parte dintre protestatari a cerut explicit demisia premierului.

Au fost auzite și mesaje de susținere pentru fostul premier Viktor Orbán, cunoscut pentru opoziția sa față de politicile de relocare a migranților.

Unii participanți au acuzat direct guvernul, afirmând că: „Mi-ai vândut țara, mi-ai vândut patria, mi-ai vândut viitorul. Ești un adevărat trădător murdar.”

Pactului UE privind migrația

Pactul european privind migrația urmează să intre în vigoare la nivelul Uniunii Europene pe 12 iunie.

Criticii susțin că acesta ar putea duce la redistribuirea solicitanților de azil în statele membre, inclusiv în Europa Centrală.

În spațiul public au apărut și discuții despre posibile condiționări financiare din partea Uniunii Europene legate de acceptarea noilor reguli, însă aceste informații nu pot fi confirmate în mod independent.

Cine a organizat protestul

Partidul Mi Hazánk este considerat principalul organizator al marșului, deși evenimentul a fost prezentat ca fiind apolitic.

La manifestație ar fi participat și persoane asociate fostului guvern FIDESZ.

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