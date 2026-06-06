Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că dronele ucrainene au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă un depozit petrolier din regiunea Krasnodar și o bază militară aflată în apropierea orașului Sankt Petersburg. Liderul de la Kiev a transmis că Rusia trebuie să oprească războiul, avertizând că atacurile împotriva Ucrainei vor primi „un răspuns just”.

Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că armata ucraineană a desfășurat noi atacuri cu drone asupra unor obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Potrivit liderului de la Kiev, au fost vizate un depozit petrolier din regiunea Krasnodar și o bază militară situată în apropierea metropolei Sankt Petersburg.

”Este timpul să punem capăt acestui război. Dar conducătorul Rusiei vrea să continue lupta. De aceea, sancțiunile ucrainene împotriva acestei agresiuni funcționează. Noaptea trecută, dronele noastre au acoperit o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri până la regiunea Sankt Petersburg – până la arsenalele marinei inamice și o bază din Kronstadt. Sancțiunile noastre pe rază lungă de acțiune au ajuns și la aproximativ 500 de kilometri în regiunea Krasnodar – și au lovit un depozit de petrol. Acestea sunt rezultate importante ale eforturilor comune ale soldaților din Forțele Armate ale Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Serviciul de Informații al Apărării al Ucrainei. Rusia trebuie să pună capăt războiului și să oprească atacurile asupra vieții. Orice manifestare de nedreptate împotriva Ucrainei va primi un răspuns just. Le mulțumesc soldaților noștri pentru precizia lor”, a scris Zelenksi pe platforma X.

Rusia susține că a interceptat 376 de drone ucrainene

Autoritățile ruse au raportat unul dintre cele mai ample valuri de atacuri cu drone din ultimele luni. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că, în cursul nopții de vineri, sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 376 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale țării.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a precizat că 86 dintre aceste drone au fost doborâte în zona din jurul orașului Sankt Petersburg, unde se desfășoară un important forum economic și de investiții.

Din cauza amenințării aeriene, aeroportul internațional Pulkovo a suspendat temporar operațiunile.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că opt drone au fost interceptate în timp ce se îndreptau către capitala rusă.

Moscova anunță capturarea unei localități din regiunea Harkov

În paralel, Ministerul Apărării rus a susținut că trupele sale au preluat controlul asupra localității Șevcenko din regiunea ucraineană Harkov.

Informația a fost transmisă de agenția rusă de presă RIA Novosti, însă nu a putut fi verificată independent. Agenția Reuters a precizat că nu a reușit să confirme imediat afirmațiile părții ruse.

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