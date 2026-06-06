Prima pagină » Știri externe » Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”

Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia și avertizează Kremlinul că „trebuie să pună capăt războiului”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că dronele ucrainene au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă un depozit petrolier din regiunea Krasnodar și o bază militară aflată în apropierea orașului Sankt Petersburg. Liderul de la Kiev a transmis că Rusia trebuie să oprească războiul, avertizând că atacurile împotriva Ucrainei vor primi „un răspuns just”.

Vezi galeria foto
4 poze

Zelenski anunță atacuri cu drone în Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că armata ucraineană a desfășurat noi atacuri cu drone asupra unor obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că dronele ucrainene au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă un depozit petrolier din regiunea Krasnodar și o bază militară aflată în apropierea orașului Sankt Petersburg

Potrivit liderului de la Kiev, au fost vizate un depozit petrolier din regiunea Krasnodar și o bază militară situată în apropierea metropolei Sankt Petersburg.

”Este timpul să punem capăt acestui război. Dar conducătorul Rusiei vrea să continue lupta. De aceea, sancțiunile ucrainene împotriva acestei agresiuni funcționează.

Noaptea trecută, dronele noastre au acoperit o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri până la regiunea Sankt Petersburg – până la arsenalele marinei inamice și o bază din Kronstadt. Sancțiunile noastre pe rază lungă de acțiune au ajuns și la aproximativ 500 de kilometri în regiunea Krasnodar – și au lovit un depozit de petrol.

Acestea sunt rezultate importante ale eforturilor comune ale soldaților din Forțele Armate ale Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Serviciul de Informații al Apărării al Ucrainei. Rusia trebuie să pună capăt războiului și să oprească atacurile asupra vieții. Orice manifestare de nedreptate împotriva Ucrainei va primi un răspuns just. Le mulțumesc soldaților noștri pentru precizia lor”, a scris Zelenksi pe platforma X.

Rusia susține că a interceptat 376 de drone ucrainene

Autoritățile ruse au raportat unul dintre cele mai ample valuri de atacuri cu drone din ultimele luni. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că, în cursul nopții de vineri, sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 376 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale țării.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că dronele ucrainene au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă un depozit petrolier din regiunea Krasnodar și o bază militară aflată în apropierea orașului Sankt Petersburg

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a precizat că 86 dintre aceste drone au fost doborâte în zona din jurul orașului Sankt Petersburg, unde se desfășoară un important forum economic și de investiții.

Din cauza amenințării aeriene, aeroportul internațional Pulkovo a suspendat temporar operațiunile.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că opt drone au fost interceptate în timp ce se îndreptau către capitala rusă.

Moscova anunță capturarea unei localități din regiunea Harkov

În paralel, Ministerul Apărării rus a susținut că trupele sale au preluat controlul asupra localității Șevcenko din regiunea ucraineană Harkov.

Informația a fost transmisă de agenția rusă de presă RIA Novosti, însă nu a putut fi verificată independent. Agenția Reuters a precizat că nu a reușit să confirme imediat afirmațiile părții ruse.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

COMEMORARE BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
15:16
BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
FLASH NEWS Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
14:46
Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
AVERTISMENT Șeful Rosneft: Lumea se apropie de cea mai mare bulă financiară de la începutul secolului 19
14:22
Șeful Rosneft: Lumea se apropie de cea mai mare bulă financiară de la începutul secolului 19
SCANDALOS Zeci de români au fost arestați în Canada într-o anchetă care vizează „turismul infracțional”. Metodele pe care le foloseau suspecții
13:40
Zeci de români au fost arestați în Canada într-o anchetă care vizează „turismul infracțional”. Metodele pe care le foloseau suspecții
ȘTIINȚĂ Descoperirea revoluționară a Chinei. Noua tehnologie litiu-aer rescrie următoarea cursă globală a bateriilor
12:55
Descoperirea revoluționară a Chinei. Noua tehnologie litiu-aer rescrie următoarea cursă globală a bateriilor
REACȚIE Ucraina își cere scuze Greciei pentru incidentul cu drona maritimă de la Lefkada. Ce țintă avea drona ucraineană
12:15
Ucraina își cere scuze Greciei pentru incidentul cu drona maritimă de la Lefkada. Ce țintă avea drona ucraineană
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Misterul colapsului mayaș: de ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice

Cele mai noi

Trimite acest link pe