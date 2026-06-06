O baterie pentru vehiculele electrice care să aibă o densitate energetică comparabilă cu benzina este considerată o minune a industriei de baterii. Astfel, compania chineză CATL, cel mai mare producător mondial de baterii pentru vehicule electrice, reușește să le dea speranțe constructorilor auto, cu noua sa baterie Litiu – Aer.

12.000 Wh/kg reprezenta o densitate energetică aproape imposibil de imaginat în urmă cu doar câțiva ani. Totuși, chinezii de la CATL, cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice la nivel de mapamond, au anunțat-o foarte recent, potrivit Profit.ro.

Bateriile sodiu-ion ale companiei chineze CATL intră în producție de masă în 2026

Tehnologia se bazează pe combinația de litiu la anod și oxigen ca reactant catodic. Wu Kai, cercetătorul șef la CATL a anunțat inovația în cadrul unui eveniment științific desfășurat în Beijing. Astfel, bateriile sodiu-ion ale companiei vor intra în producție de masă în acest an, a mai spus reprezentantul companiei. Potrivit lui Wu Kai, noua tehnologie litiu-aer va fi în centrul următoarei curse globale a bateriilor.

Întrucât primele rezultate sunt încurajatoare, ar putea schimba complet paradigma în acest sector vital pentru mobilitate, chiar dacă procesul de dezvoltare mai durează. Potrivit explicațiilor oferite, bateriile cu oxigen funcționează ca și cum ar respira, pentru că oxigenul folosit la catod este extras din aer și apoi este eliberat la loc.

Una dintre caracteristicile sale cheie este că bateria nu folosește metale rare precum nichelul, cobaltul sau manganul pentru catod. În schimb, folosirea oxigenului oferă o densitate teoretică de energie extrem de ridicată.

O baterie litiu-aer poate stoca de câteva ori mai multă energie decât bateriile litiu de înaltă performanță

După cum explică specialiștii CATL, o baterie litiu-aer poate stoca de câteva ori mai multă energie decât bateriile litiu de înaltă performanță din prezent, la aceeași greutate și volum.

Aceștia afirmă că, în momentul în care va fi utilizată tehnologia la vehicule, autonomiile de peste 1.000 de kilometri ar deveni ceva banal.

Mai mult, pentru stocarea energiei, sistemele care produc energie electrică ar putea ocupa mai puțin teren, ar oferi o durată mai lungă de viață și vor înregistra reduceri de costuri importante.

Producția în serie a bateriilor litiu – aer va mai dura

Totuși, dezvoltarea acestei tehnologii se află deocamdată în stadiu incipient. Mai durează până când se va ajunge la producția de serie. Deocamdată, bateriile litiu-aer nu sunt complet pregătite pentru producția de masă în vehicule. Inginerii mai au ca sarcină o serie de obstacole chimice care să permită reacțiile chimice la un grad de eficiență ridicat. Scopul este să obțină stabilitate și să găsească soluții de ambalare.

Următorii ani vor sta sub semnul tehnologiilor validate pe bază de litiu și, mai nou, pe bază de sodiu. Acestea se anunță vedeta industriei auto, căci folosesc materii prime abundente (clorura de sodiu). Au performanțe foarte bune la temperaturi scăzute, chiar dacă densitatea energetică este redusă, comparabilă cu cea de pe bateriile LFP.

După acestea, vor veni la rând bateriile semi-solide și solide, care oferă densități energetice foarte bune. Densitățile sunt mai mari decât cele ale bateriilor cu Litiu, dar au o stabilitate excelentă și un grad de siguranță ridicat. Implementarea lor pe mașini premium este anticipată pentru următorii ani, iar pe mașinile de volum spre sfârșitul deceniului.

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