Statele Unite și UE fac front comun în cursa pentru mineralele rare. Occidentul vrea să reducă dependența de China

Statele Unite și Uniunea Europeană au oficializat vineri un parteneriat strategic și un plan de acțiune pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice. Acest pas marchează o colaborare într-un sector care este vital pentru tehnologiile verzi, auto și apărare, în contextul în care China deține un monopol asupra mineralelor rare la nivel mondial.

Documentul oficial a fost semnat la Washington de către Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și Comisarul European pentru Comerț și Securitate Economică, Maroš Šefčovič.

„Acest lucru demonstrează o conștientizare și un angajament tot mai mare în întreaga lume, în special în rândul aliaților noștri din Occident și din Europa, cu privire la importanța lanțurilor de aprovizionare și a mineralelor critice pentru succesul economiilor noastre și, de altfel, pentru securitatea noastră națională. Supraconcentrarea acestor resurse, faptul că sunt dominate de unul sau două locuri, reprezintă un risc inacceptabil”, a spus Marco Rubio.

Deși China nu este numită explicit în documente, inițiativa vizează direct diminuarea controlului Beijingului asupra procesării mineralelor esențiale. Acest acord face parte dintr-o strategie mai largă a administrației Trump de a construi un bloc comercial preferențial cu aliații occidentali și, în acest sens, au fost semnate planuri similare cu Japonia și Mexic.

Occidentul se coalizează împotriva monopolului Chinei asupra mineralelor rare

China deține în prezent un control cvasi-total asupra lanțului de aprovizionare pentru mineralele critice, esențiale pentru tehnologiile moderne. Chiar dacă unele minerale rare se găsesc în diferite părți ale lumii, China controlează etapa de rafinare. Chinezii procesează aproximativ 85-90% din totalul global de minerale rare.

Spre deosebire de Occident, care s-a concentrat pe profituri imediate și a externalizat industriile poluante, Beijingul a investit masiv în acest sector încă din anii 1990.Au subvenționat companiile de stat pentru a menține prețurile scăzute, scoțând astfel concurența de pe piață.

Companiile chineze dețin cote majoritare în minele de cobalt din Republica Democrată Congo, care furnizează 70% din cobaltul mondial, și în „triunghiul litiului” din America de Sud. Acest monopol îi oferă Beijingului, pe lângă un avans în dezvoltarea tehnologiei, și o pârghie în negocierile diplomatice. Spre exemplu, recent, chinezii au introdus licențe de export pentru galiu, germaniu și grafit, necesare pentru producția de cipuri, ca răspuns la restricțiile comerciale introduse de Donald Trump.

SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad

Șeful Pentagonului declară că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul din Iran. „America și lumea liberă merită aliați capabili“

După ce SUA nu s-au mai implicat în războiul din Ucraina, Zelenski a anunțat că își va dezvolta propria industrie de apărare

SPORT Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
20:00
Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
FLASH NEWS SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad
19:54
SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad
ENERGIE Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
18:48
Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
CONTROVERSĂ Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie
18:16
Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie
INEDIT Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs
17:59
Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs
FLASH NEWS „NATO trebuie să rămână unită”, îndeamnă Giorgia Meloni, după speculațiile privind excluderea Spaniei din Alianţă
17:52
„NATO trebuie să rămână unită”, îndeamnă Giorgia Meloni, după speculațiile privind excluderea Spaniei din Alianţă
Mediafax
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Pentru prima dată, marginea discului Căii Lactee a fost dezvăluit
NEWS ALERT George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”
21:54
George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”
FINANCIAR Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc
21:45
Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc
PROTEST Sindicatele din Educație amenință cu proteste, noua lege a salarizării stârnește revoltă: ”Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice”
20:40
Sindicatele din Educație amenință cu proteste, noua lege a salarizării stârnește revoltă: ”Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice”
SPORT Simone Tempestini mizează pe revanșă în Raliul Harghitei
20:34
Simone Tempestini mizează pe revanșă în Raliul Harghitei
POLITICĂ Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
20:11
Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
INCIDENT Scandal violent la o stație GPL din București: un taximetrist a înjunghiat un șofer, nemulțumit că acesta ar fi întârziat la alimentare și la casă
20:11
Scandal violent la o stație GPL din București: un taximetrist a înjunghiat un șofer, nemulțumit că acesta ar fi întârziat la alimentare și la casă

Cele mai noi

Trimite acest link pe