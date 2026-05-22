Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare

Tesla are concurență. Xiaomi a lansat o nouă versiune a SUV-ului electric YU7, încercând să concureze direct cu Tesla Model Y pe piața auto din China, printr-un raport atractiv între preț și autonomie. Practic, autoturismul electric promite să fie mai ieftin, cu o autonomie mai mare. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Xiaomi a lansat modelul YU7 Standard Edition la un preț de circa 34.300 de dolari, cu peste 4.000 de dolari mai ieftin decât Tesla Model Y, mizând pe o autonomie superioară și o poziționare mai competitivă pentru a atrage cumpărătorii. Xiaomi YU7 Standard Edition oferă o autonomie de până la 642 km, depășind cu peste 100 km versiunea echivalentă a Tesla Model Y, un avantaj important pentru cumpărătorii de vehicule electrice.

Ce caracteristici are modelul YU7 Standard Edition de la Xiaomi

Noua versiune a modelului YU7 este echipată cu un motor electric de 235 kW și tracțiune spate, alimentat de o baterie litiu-fier-fosfat produsă de CATL, unul dintre liderii globali ai industriei. SUV-ul își păstrează dimensiunile generoase, având aproape 5 metri lungime, însă beneficiază de o reducere a masei de peste 100 de kilograme față de versiunea standard anterioară.

Lansarea are o miză importantă pentru Xiaomi. Deși YU7 a înregistrat peste 200.000 de comenzi în primele minute după debut, ritmul vânzărilor s-a temperat ulterior, coborând luna trecută sub pragul de 10.000 de unități comercializate, scrie ziare.com.

