Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare

Tesla are concurență. Xiaomi a lansat o nouă versiune a SUV-ului electric YU7, încercând să concureze direct cu Tesla Model Y pe piața auto din China, printr-un raport atractiv între preț și autonomie. Practic, autoturismul electric promite să fie mai ieftin, cu o autonomie mai mare. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Xiaomi a lansat modelul YU7 Standard Edition la un preț de circa 34.300 de dolari, cu peste 4.000 de dolari mai ieftin decât Tesla Model Y, mizând pe o autonomie superioară și o poziționare mai competitivă pentru a atrage cumpărătorii. Xiaomi YU7 Standard Edition oferă o autonomie de până la 642 km, depășind cu peste 100 km versiunea echivalentă a Tesla Model Y, un avantaj important pentru cumpărătorii de vehicule electrice.

Xiaomi vine pe piața auto cu un nou model de SUV electric

Ce caracteristici are modelul YU7 Standard Edition de la Xiaomi

Noua versiune a modelului YU7 este echipată cu un motor electric de 235 kW și tracțiune spate, alimentat de o baterie litiu-fier-fosfat produsă de CATL, unul dintre liderii globali ai industriei. SUV-ul își păstrează dimensiunile generoase, având aproape 5 metri lungime, însă beneficiază de o reducere a masei de peste 100 de kilograme față de versiunea standard anterioară.

Lansarea are o miză importantă pentru Xiaomi. Deși YU7 a înregistrat peste 200.000 de comenzi în primele minute după debut, ritmul vânzărilor s-a temperat ulterior, coborând luna trecută sub pragul de 10.000 de unități comercializate, scrie ziare.com.

