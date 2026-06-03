Dezvăluiri în presa din Ungaria: Viktor Orbán ar fi ordonat raidul asupra convoiului băncii ucrainene Oschadbank, încărcat cu lingouri de aur și bani

Publicația maghiară Telex a dezvăluit, miercuri, că ordinul de a opri „convoiul cu aur” ucrainean, de a reține agenții și de a confisca activele băncii Oschadbank în apropiere de Budapesta, pe 5 martie, a venit de la Viktor Orbán, pe atunci prim-ministru al Ungariei. Jurnaliștii Telex susțin că operațiunea împotriva băncii de stat ucrainene Oschadbank nu avea niciun temei legal.

„Guvernul, și mai ales Viktor Orbán, a decis că acel „convoi de aur” ucrainean trebuie să fie interceptat pe 5 martie, deși din punct de vedere profesional nu exista niciun motiv care să justifice această acțiune“, a reieșit din discuțiile pe care Telex le-a purtat, în ultimele săptămâni, cu surse avizate sau implicate direct în acest caz.

Mai multe surse ar fi declarat jurnaliștilor Telex că instrucțiunile privind momentul desfășurării raidului au venit din partea guvernului maghiar la începutul lunii martie. Această informație a fost confirmată și de Oficiul pentru Protecția Constituției din Ungaria.

„La începutul lunii martie, Secretariatul de Stat pentru Supravegherea Serviciilor Civile de Securitate Națională din cadrul Biroului Primului Ministru a transmis o decizie prin care se preciza că descinderea la vehiculele de transport de bani urma să aibă loc pe 5 martie”, a declarat Oficiul pentru Protecția Constituției din Ungaria pentru agenția Telex.

De asemenea, se menționează că Secretariatul de Stat a acționat la instrucțiunile lui Orbán, care a fost ținut la curent în permanență cu evoluția evenimentelor în ziua operațiunii.

Mai multe surse independente au confirmat anchetatorilor că operațiunea împotriva „convoiului de aur” fusese ordonată de prim-ministrul de atunci și că acesta a insistat personal ca aceasta să fie pusă în aplicare.

Conform surselor Telex, Orbán a decis să ia această măsură ca răspuns la „blocarea” conductei petroliere Drujba de către Ucraina, după ce aceasta fusese avariată de atacurile rusești.

Sursa citată reamintește că, pe 5 martie, două autoutilitare ucrainene de transport valori se îndreptau din Austria spre Ucraina, când au fost depășite de o mașină de poliție cu girofarul aprins la zona de odihnă din Alcsaka și oprite pe marginea drumului.

Transportul provenea din Austria, de la Raiffeisen Bank, și se îndrepta spre sediul central al Oschadbank din Ucraina, pe o rută de tranzit cunoscută. La popasul din Alacska, membrii echipei speciale TEK îi așteptau pe ucraineni, deja înarmați.

Cei 27 de miliarde de forinți în numerar, precum și aurul găsit în camionete, au fost confiscați de NAV – Administrația Națională Fiscală și Vamală din Ungaria. Agenții ucraineni au fost reținuți și eliberați câteva ore mai târziu, apoi expulzați din țară.

Incidentul, care a fost făcut public a doua zi, a stârnit un puternic ecou internațional. Guvernul Orbán s-a lăudat cu această operațiune spectaculoasă și a distribuit videoclipul TEK pe pagina sa oficială de Facebook.

Comunicatul guvernamental a sugerat că ucrainenii ar fi transportat ilegal banii și aurul. Ucraina a avut o viziune complet diferită; potrivit Kievului, Ungaria pur și simplu a furat banii.

Una dintre declarațiile de atunci ale lui János Lázár, ministrul ungar al Transporturilor, se potrivea perfect cu această situație; oficialul maghiar a afirmat că „nu știm cine și de ce a trimis acești bani, dar nu îi vom returna”.

Lázár a făcut această declarație după ce Viktor Orbán a stabilit printr-un decret că Ucraina nu își va recupera cu siguranță aurul și banii timp de două luni, iar bunurile obținute în acest mod vor rămâne sub supravegherea autorităților maghiare până la finalizarea anchetelor.

Administrația Fiscală și Vamală Maghiară (NAV) a inițiat proceduri pentru suspiciunea de spălare de bani, în timp ce banca centrală austriacă a fost nedumerită de acuzații, afirmând că transportul de numerar între țări este o practică bancară obișnuită și legală. Autoritățile austriece spuneau că nu au găsit obiecții sau nereguli în legătură cu transportul sau cu banii. La mijlocul lunii martie, reprezentantul legal al băncii ucrainene Oscsadbank a depus o plângere la Parchetul Central de Investigații, pentru suspiciunea de abuz în serviciu și acte de terorism.

După ce Fidesz a pierdut alegerile, pe 12 aprilie, situația s-a schimbat.

NAV – ignorând complet decretul lui Orbán – a returnat ucrainenilor bunurile confiscate, iar Direcția Generală Națională pentru Poliția Imigrării a retras expulzarea și interdicțiile de intrare și ședere împotriva transportatorilor de bani ucraineni.

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