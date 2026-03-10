Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea

Partidul lui Viktor Orban – Fidesz – a propus ca autoritățile maghiare să rețină, timp de două luni, aurul și banii confiscați, săptămâna trecută, din două vehicule ale băncii ucrainene de stat Oschadbank, în așteptarea unei anchete. Propunerea a fost înaintată parlamentului luni și ar putea fi votată, într-un proces accelerat, marți, relatează Kyiv Post.

Reamintim că relațiile dintre Budapesta și Kiev, deja tensionate din cauza legăturilor strânse ale prim-ministrului Viktor Orban cu Rusia, s-au degradat și mai mult săptămâna trecută, când Ungaria a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani.

Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai băncilor implicați într-un transfer legitim, pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei să reia livrările de petrol suspendate.

Ungaria i-a expulzat pe ucraineni vineri seara, dar banii și aurulau rămas în Ungaria. Orban a declarat sâmbătă că „vom decide soarta banilor confiscați după ce vom afla despre ce este vorba”.

„Vrem să știm ce fac ucrainenii cu această sumă uriașă de bani”, a declarat Orban la un eveniment electoral pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Ucraina a acuzat Ungaria de furt

Duminică, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a cerut returnarea imediată a banilor și a aurului, calificând acțiunile Ungariei drept „un act fără precedent de banditism”. Luni, Sybiha a declarat că Ungaria s-a angajat într-o „spirală a ilegalității”.

„După ce au furat banii băncii de stat ucrainene, acum propun un proiect de lege pentru a „legaliza” confiscarea ilegală. Aceasta este o recunoaștere de facto a faptului că acțiunile Ungariei nu au niciun temei legal”, a declarat el într-o postare pe X.

Luni, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei l-a convocat pe ambasadorul Ungariei și a criticat „inadmisibilitatea aplicării măsurilor de intimidare și presiune psihologică asupra cetățenilor ucraineni, precum și utilizarea excesivă a forței”.

Ministerul a declarat că oficialilor consulari ucraineni nu li s-a acordat accesul la deținuți, încălcând astfel dreptul internațional.

Ucraina a acuzat, de asemenea, Ungaria că a încălcat drepturile cetățenilor săi, ținându-i încătușați timp de 28 de ore, confiscându-le bunurile și neacordându-le îngrijiri medicale adecvate.

Tot luni, Máté Kocsis, un deputat din partidul de guvernământ Fidesz, a înaintat parlamentului maghiar un proiect de lege prin care propune ca banii și obiectele de valoare confiscate de la banca de stat ucraineană Oschadbank să rămână sechestrate până la finalizarea anchetei penale în curs privind confiscarea.

Potrivit Telex, propunerea se referă la ceea ce se numește o „sumă neobișnuită” de bani și aur transportată prin Ungaria.

Kocsis a propus ca bunurile confiscate săptămâna trecută să fie tratate ca fiind confiscate până la finalizarea procedurii inițiate de Administrația Națională a Fiscalității și Vămilor din Ungaria (NAV). El a declarat că autoritățile examinează modul în care scopul și utilizarea prevăzută a bunurilor afectează securitatea națională. Kocsis a adăugat că modul în care au fost transportate bunurile și identitatea celor care le transportau pot reprezenta un risc pentru securitatea națională a Ungariei.

El a afirmat că multe aspecte ale ceea ce a numit „scandalosul convoi ucrainean cu aur” rămân neclare.

Proiectul de lege prezentat parlamentului Ungariei propune ca banii și aurul să rămână în Ungaria pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală efectuează „activități secrete de culegere de informații” cu privire la acest caz.

Proiectul de lege prevede că ancheta trebuie să clarifice originea și destinația activelor, precum și „identitatea curierilor și eventualele lor legături cu organizații criminale sau teroriste, precum și consecințele operațiunii de transport asupra securității naționale a Ungariei”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Orban suspectează Kievul de „spălare de bani”, după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina

Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro