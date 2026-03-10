Prima pagină » Știri externe » Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea

Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea

10 mart. 2026, 14:09, Știri externe
Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea
Galerie Foto 2

Partidul lui Viktor Orban – Fidesz – a propus ca autoritățile maghiare să rețină, timp de două luni, aurul și banii confiscați, săptămâna trecută, din două vehicule ale băncii ucrainene de stat Oschadbank, în așteptarea unei anchete. Propunerea a fost înaintată parlamentului luni și ar putea fi votată,  într-un proces accelerat, marți, relatează Kyiv Post.

Reamintim că relațiile dintre Budapesta și Kiev, deja tensionate din cauza legăturilor strânse ale prim-ministrului Viktor Orban cu Rusia, s-au degradat și mai mult săptămâna trecută, când Ungaria a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani.

Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai băncilor implicați într-un transfer legitim, pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei să reia livrările de petrol suspendate.

Ungaria i-a expulzat pe ucraineni vineri seara, dar banii și aurulau rămas în Ungaria. Orban a declarat sâmbătă că „vom decide soarta banilor confiscați după ce vom afla despre ce este vorba”.

„Vrem să știm ce fac ucrainenii cu această sumă uriașă de bani”, a declarat Orban la un eveniment electoral pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Ucraina a acuzat Ungaria de furt

Duminică, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a cerut returnarea imediată a banilor și a aurului, calificând acțiunile Ungariei drept „un act fără precedent de banditism”. Luni, Sybiha a declarat că Ungaria s-a angajat într-o „spirală a ilegalității”.

„După ce au furat banii băncii de stat ucrainene, acum propun un proiect de lege pentru a „legaliza” confiscarea ilegală. Aceasta este o recunoaștere de facto a faptului că acțiunile Ungariei nu au niciun temei legal”, a declarat el într-o postare pe X.

Luni, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei l-a convocat pe ambasadorul Ungariei și a criticat „inadmisibilitatea aplicării măsurilor de intimidare și presiune psihologică asupra cetățenilor ucraineni, precum și utilizarea excesivă a forței”.

Ministerul a declarat că oficialilor consulari ucraineni nu li s-a acordat accesul la deținuți, încălcând astfel dreptul internațional.

Ucraina a acuzat, de asemenea, Ungaria că a încălcat drepturile cetățenilor săi, ținându-i încătușați timp de 28 de ore, confiscându-le bunurile și neacordându-le îngrijiri medicale adecvate.

Tot luni, Máté Kocsis, un deputat din partidul de guvernământ Fidesz, a înaintat parlamentului maghiar un proiect de lege prin care propune ca banii și obiectele de valoare confiscate de la banca de stat ucraineană Oschadbank să rămână sechestrate până la finalizarea anchetei penale în curs privind confiscarea.

Potrivit Telex, propunerea se referă la ceea ce se numește o „sumă neobișnuită” de bani și aur transportată prin Ungaria.

Kocsis a propus ca bunurile confiscate săptămâna trecută să fie tratate ca fiind confiscate până la finalizarea procedurii inițiate de Administrația Națională a Fiscalității și Vămilor din Ungaria (NAV). El a declarat că autoritățile examinează modul în care scopul și utilizarea prevăzută a bunurilor afectează securitatea națională. Kocsis a adăugat că modul în care au fost transportate bunurile și identitatea celor care le transportau pot reprezenta un risc pentru securitatea națională a Ungariei.

El a afirmat că multe aspecte ale ceea ce a numit „scandalosul convoi ucrainean cu aur” rămân neclare.

Proiectul de lege prezentat parlamentului Ungariei propune ca banii și aurul să rămână în Ungaria pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală efectuează „activități secrete de culegere de informații” cu privire la acest caz.

Proiectul de lege prevede că ancheta trebuie să clarifice originea și destinația activelor, precum și „identitatea curierilor și eventualele lor legături cu organizații criminale sau teroriste, precum și consecințele operațiunii de transport asupra securității naționale a Ungariei”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Orban suspectează Kievul de „spălare de bani”, după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina

Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”
14:24
Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”
CONTROVERSĂ Hotărâre fără precedent în Ucraina: Curtea Supremă recunoaște căsătoria dintre doi bărbați
13:39
Hotărâre fără precedent în Ucraina: Curtea Supremă recunoaște căsătoria dintre doi bărbați
CONTROVERSĂ SUA le spune europenilor că relaxează sancțiunile asupra petrolului rusesc doar pentru India: Este doar o măsură „limitată ca timp și scop”
13:36
SUA le spune europenilor că relaxează sancțiunile asupra petrolului rusesc doar pentru India: Este doar o măsură „limitată ca timp și scop”
FLASH NEWS Marea Britanie se pregătește să trimită o a doua navă în Marea Mediterană. RFA Lyme Bay este dotată cu facilități medicale și poate transporta trupe, vehicule și muniție
13:11
Marea Britanie se pregătește să trimită o a doua navă în Marea Mediterană. RFA Lyme Bay este dotată cu facilități medicale și poate transporta trupe, vehicule și muniție
FLASH NEWS NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
12:18
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
INEDIT Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
11:38
Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
Mediafax
Măsura luată de o companie aeriană în privința pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără căști
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
O filmare spectaculoasă surprinde momentul în care o vulpe roșie vânează un pui de lup
SPORT Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven
14:28
Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven
FLASH NEWS ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”
14:21
ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”
ULTIMA ORĂ Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
14:11
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului
13:48
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului
FLASH NEWS CSM lansează un apel către Guvernul României: „Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia”
13:45
CSM lansează un apel către Guvernul României: „Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe