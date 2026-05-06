Ungaria returnează banii și aurul ucrainean confiscat. Zelenski laudă noua putere de la Budapesta: Un pas important în reluarea relațiilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus miercuri că Ungaria a returnat milioanele de euro confiscate de la Ucraina, în numerar și în lingouri de aur.

Potrivit Politico , sumele de bani au fost confiscate dintr-un convoi al unei bănci de stat ucrainene în martie 2026.

„Un pas important în relațiile cu Ungaria – astăzi au fost restituite fondurile și bunurile de valoare ale Oschadbank, care au fost confiscate de serviciile speciale maghiare în luna martie a acestui an. Sunt recunoscător Ungariei pentru abordarea ei constructivă și pentru acest gest civilizat. Mulțumesc tuturor membrilor echipei Ucrainei care au luptat pentru o decizie echitabilă și au apărat interesele statului nostru și ale poporului nostru ”, a scris Zelenski, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Disputa dintre Ungaria și Ucraina a debutat din martie, când autoritățile ungare au oprit un convoi în Budapensta ce transportase active între Austria și Ucraina.

Șapte ucraineni au fost reținuți, iar Kiev a reacționat furios. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a acuzat guvernul Orban de „luare de ostatici și furt de bani”, catalogând reținerea activelor drept „terorism și evaziune fiscală”.

Viktor Orban a dat un veto împotriva acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, pe fondul tensiunilor asupra întreruperii tranzitului petrolier prin conducta Drujba.

Ucraina a reluat tranzitul petrolier după ce a anunțat că a reparat conducta Drujba, avariată în urma atacurilor rusești din ianuarie 2026, și după victoria în alegerile parlamentare a partidului TISZA și a opozantului Peter Magyar.

