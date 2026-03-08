Orban suspectează Kievul de „spălare de bani”, după reținerea unui transport de 40.000.000 $, 35.000.000 € și 9 kg de aur transportate de Ucraina

Premierul ungar Viktor Orbán cere clarificări după interceptarea la Budapesta a două vehicule blindate care transportau zeci de milioane de dolari, euro și aur aparținând băncii de stat ucrainene. Autoritățile ungare investighează cazul într-un dosar penal privind suspiciuni de spălare de bani.

Un nou scandal tensionează relațiile dintre Budapesta și Kiev, după ce autoritățile ungare au interceptat două vehicule blindate care transportau sume uriașe de bani și aur aparținând băncii de stat ucrainene.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat sâmbătă că guvernul de la Budapesta încearcă să afle ce făceau aceste sume considerabile pe teritoriul Ungariei și dacă transportul avea ca destinație țara sau era doar în tranzit.

„Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria”, a declarat Viktor Orbán, scrie TASS.com.

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post, transportul ar fi conținut aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Banii ar fi fost transportați între Raiffeisen Bank International din Austria și banca de stat ucraineană Oschadbank.

În urma interceptării transportului, șapte cetățeni ucraineni, angajați ai băncii, au fost reținuți de autoritățile ungare și ulterior expulzați din țară.

Ancheta maghiară vizează suspiciuni de spălare de bani

Premierul ungar a sugerat că situația ridică semne serioase de întrebare și a afirmat că autoritățile vor analiza în detaliu cazul.

Orbán a declarat că în Ungaria există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcționează fără dificultăți financiare, dar și numeroși jurnaliști și persoane publice care susțin poziții pro-ucrainene.

„Cred că proporţia acestor voci este mai mare decât susţinerea existentă în societate. Am suspiciunea că numeroasele voci pro-ucrainene din Ungaria sunt doar parţial sincere şi venite din convingere, iar cealaltă parte a acestor voci ”vine din buzunar”. Vreau să ştiu cum ajung acei bani în acele buzunare. Deocamdată avem doar întrebări, dar vom căuta şi vom găsi răspunsul la fiecare dintre ele”, a declarat Viktor Orbán.

În același timp, avocatul care reprezintă banca ucraineană Oschadbank și pe cei șapte angajați implicați a declarat că aceștia nu sunt acuzați de nicio infracțiune.

Dr. Lóránt Horváth, avocat principal la E. Rechtsanwalt din Austria, a precizat într-un interviu pentru Kyiv Post că ancheta autorităților ungare vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent.

„Autorităţile ungare au declarat că a fost deschisă o anchetă penală sub suspiciunea de spălare de bani. Potrivit informaţiilor de care dispunem în prezent, Administraţia Naţională Fiscală şi Vamală a iniţiat într-adevăr o investigaţie împotriva unui autor necunoscut, în baza prevederilor relevante din Codul penal ungar. Cu toate acestea, cetăţenii ucraineni implicaţi în transportul de numerar au fost audiaţi doar ca martori în cadrul anchetei şi nu le-a fost comunicată nicio suspiciune oficială”, a declarat el.

Avocatul a explicat că transportul ar fi pornit de la sediul Raiffeisen Bank International AG din Viena și avea ca destinație sediul Băncii de Economii de Stat a Ucrainei din Kiev, în baza unui acord contractual internațional.

Raiffeisen Bank International a refuzat să comenteze operațiunea, invocând legislația austriacă privind secretul bancar. Instituția financiară a precizat însă că este implicată de mult timp în distribuirea bancnotelor în Europa și că respectă regulile privind combaterea spălării banilor.

