Diana Șoșoacă, la „Davosul rus” alături de o fugară din Republica Moldova. Cine este Marina Tauber și de ce a fost dată în căutare internațională

Eurodeputata Diana Şoşoacă face titluri în presa din Republica Moldova. Preşedinta partidului S.O.S a apărut alături de Marina Tauber, o fostă deputată din Republica Moldova, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare și dată în căutare internațională, la Forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit și „Davosul rus”.

Sursă foto: Telegram/ Marina Tauber

Fosta vicepreședintă partidului „Șor” și Diana Șoșoacă au participat la un panel de dezbateri dedicat inteligenței artificiale, scrie News Market.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaționale și apoi să pretindem că ne apărăm interesele naționale. În timp ce actuala putere de la București a ales calea deteriorării relațiilor diplomatice cu Federația Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menține deschis un canal de comunicare”, a declarat Șoșoacă.

Pe canalul său de Telegram, Marina Tauber, a publicat câteva imagini din cadrul evenimentului în care apare și eurodeputata Diana Şoşoacă.

Potrivit Radio Europa Liberă Moldova, Marina Tauber a fost condamnată pe 30 septembrie 2025 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru acceptarea finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”. Preșa din Moldova scria atunci că Tauber se afla în Rusia, la fel ca fostul ei șef de partid, oligarhul Ilan Șor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Șoșoacă, într-un interviu pentru presa rusă, acuză că România este în pragul falimentului din cauza Ucrainei: „Nu avem bani pentru pensii și salarii”

Șoșoacă, prezentă la Sankt Petersburg cu o misiune specială. Ce intervenția va avea la „Davosul” lui Putin