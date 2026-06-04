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Șoșoacă, într-un interviu pentru presa rusă, acuză că România este în pragul falimentului din cauza Ucrainei: „Nu avem bani pentru pensii și salarii”

Olga Borșcevschi
Șoșoacă, într-un interviu pentru presa rusă, acuză că România este în pragul falimentului din cauza Ucrainei: „Nu avem bani pentru pensii și salarii”
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România a ajuns în pragul falimentului financiar și, începând cu 1 iulie, nu va mai putea plăti salariile și pensiile din cauza cheltuielor pentru  sprijinirea Kievului, a declarat într-un interviu acordat RIA Novosti, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), europarlamentarul Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă spune că România i-a dat ultimii bani lui Zelenski

„De la 1 iulie nu mai avem bani pentru plata salariilor și pensiilor. Însă ne împrumutăm bani pentru a-i da lui (n.red. Volodimir) Zelenski. De aceea, foarte mulți oameni din România – foarte mulți vârstnici și adolescenți – susțin ideea de a nu fi atrași în acest război și de a nu da bani Ucrainei”, a spus preşedintele S.O.S. România.

Europarlamentarul a precizat că politica Bucureștiului de finanțare a Ucrainei contravine intereselor fundamentale ale societății românești și a dus deja la o criză internă profundă. Potrivit acesteia, pentru a continua finanțarea lui Zelenski, autoritățile române sunt forțate să se îndatoreze tot mai mult, reducând obligațiile sociale față de propria populație.

„Foarte mulți oameni, nu știu, poate 80% din populația României, nu vor să sprijine Ucraina. Ceilalți 20% – bine, ei susțin Ucraina, dar nu vor să le dea foarte mulți bani, pentru că în prezent suntem în stare de faliment”, a mai spus Șoșoacă.

Europarlamentara si lidera partidului S.O.S. Romania, Diana Sosoaca, sustine o conferinta de presa la sediul partidului din Bucuresti, vineri, 16 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Liderul S.O.S. Români participă la „Davosul Rusiei”

Diana Șoșoacă, preşedintele S.O.S. România, susține că a fost invitată de Administraţia Prezidenţială a Federației Ruse, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF 2026). Europarlamentarul va avea o intervenție specială la un panel de discuții dedicat Inteligenței Artificiale.

De notat că, în afară de Șoșoacă, la evenimentul din Rusia au fost invitați și frații Andrew și Tristan Tate.

Diana Sosoaca (C), presedinta S.O.S. Romania, sustine o conferinta de presa privind pozitia Romaniei pe plan extern in contextul summitului de la Londra, in Parlament, luni, 3 martie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

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