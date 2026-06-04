România a ajuns în pragul falimentului financiar și, începând cu 1 iulie, nu va mai putea plăti salariile și pensiile din cauza cheltuielor pentru sprijinirea Kievului, a declarat într-un interviu acordat RIA Novosti, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), europarlamentarul Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă spune că România i-a dat ultimii bani lui Zelenski

„De la 1 iulie nu mai avem bani pentru plata salariilor și pensiilor. Însă ne împrumutăm bani pentru a-i da lui (n.red. Volodimir) Zelenski. De aceea, foarte mulți oameni din România – foarte mulți vârstnici și adolescenți – susțin ideea de a nu fi atrași în acest război și de a nu da bani Ucrainei”, a spus preşedintele S.O.S. România.

Europarlamentarul a precizat că politica Bucureștiului de finanțare a Ucrainei contravine intereselor fundamentale ale societății românești și a dus deja la o criză internă profundă. Potrivit acesteia, pentru a continua finanțarea lui Zelenski, autoritățile române sunt forțate să se îndatoreze tot mai mult, reducând obligațiile sociale față de propria populație.

„Foarte mulți oameni, nu știu, poate 80% din populația României, nu vor să sprijine Ucraina. Ceilalți 20% – bine, ei susțin Ucraina, dar nu vor să le dea foarte mulți bani, pentru că în prezent suntem în stare de faliment”, a mai spus Șoșoacă.

Liderul S.O.S. Români participă la „Davosul Rusiei”

Diana Șoșoacă, preşedintele S.O.S. România, susține că a fost invitată de Administraţia Prezidenţială a Federației Ruse, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF 2026). Europarlamentarul va avea o intervenție specială la un panel de discuții dedicat Inteligenței Artificiale.

De notat că, în afară de Șoșoacă, la evenimentul din Rusia au fost invitați și frații Andrew și Tristan Tate.

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