Diana Șoșoacă, preşedintele S.O.S. România, susține că a fost invitată de Administraţia Prezidenţială a Federației Ruse, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF 2026). Politiciana suveranistă va avea o intervenție specială la un panel de discuții dedicat Inteligenței Artificiale.

Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera formațiunii politice S.O.S. România, anunță că se află în Rusia pentru a participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Șoșoacă susține că a fost invitată personal de Vladimir Putin

Politiciana suveranistă susține că ar fi primit invitația de la „administrația prezidențială” pentru acest eveniment. De notat că, în afară de Șoșoacă, la evenimentul din Rusia au fost invitați și frații Andrew și Tristan Tate. De altfel, controversații Tate au avut parte de o primire fastuoasă.

”Am venit aici pentru ca România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaționale și apoi să pretindem că ne apărăm interesele naționale. (…) Mă bucur că pot reprezenta România și Uniunea Europeană într-un context în care este nevoie și de o altă voce, una care să vorbească despre pace, dialog și diplomație”, a transmis eurodeparlamentara într-un comunicat de presă.

Acuzații grave la adresa puterii de la București

Diana Șoșoacă acuză faptul că actuala putere de la Bucureşti a ales calea deteriorării relațiilor diplomatice cu Federaţia Rusă și că politica externă a României aduce ”deservicii interesului țării rupând punți și închizând uși”.

La o sesiune de discuții dedicată rolului mass-mediei în era Inteligenței Artificiale (AI) în regiunea eurasiatică, la care a participat Diana Iovanovici-Șoșoacă, s-a discutat despre modul în care statele pot face față războiului informațional prin intermediul noilor tehnologii, notează ampress.ro.

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