Emmanuel Macron, ședință de urgență cu miniștrii în urma violențelor extreme din Franța. Se va adresa poporului francez în această seară. Ce alimentează speculațiile că ar decreta stare de urgență

Președintele francez Emmanuel Macron se va adresa populației duminică, la ora 20:00, ora Franței (21:00, ora României), după violențele și jafurile care au izbucnit în timpul manifestațiilor de sâmbătă, 17 octombrie. Protestele împotriva scumpirilor și a reducerii serviciilor publice au degenerat în mai multe orașe, unde grupuri de manifestanți au spart vitrine, au jefuit magazine, au incendiat mașini și clădiri publice și s-au confruntat cu forțele de ordine. La Limoges, primăria a fost cuprinsă de flăcări și grav avariată, în timp ce la Lyon a fost incendiat sediul oficiului de turism. De asemenea, la Marsilia au fost vandalizate clădiri publice. În contextul violențelor, au apărut speculații cu privire la posibilitatea ca autoritățile franceze să declare starea de urgență.

Macron se va reuni la Palatul Élysée cu premierul și alți miniștrii

Înaintea declarației de la 20:00, ora locală, Macron se va reuni la Palatul Élysée, la ora 17:30, cu premierul Sébastien Lecornu și miniștrii implicați în gestionarea crizei. În paralel, șeful guvernului va conduce, de la ora 19:00, o nouă reuniune a celulei de criză interministeriale. Discuțiile vor viza efectele asupra economiei și comerțului, despăgubirile prin asigurări și procedurile judiciare împotriva celor implicați în acte de vandalism și jafuri.

Premierul Sébastien Lecornu urmează să discute și cu primarii din Paris, Lyon și Marsilia, orașe în care au fost raportate distrugeri și magazine jefuite. Edilii au cerut explicații și măsuri suplimentare pentru prevenirea unor incidente similare.

Protestele au degenerat în mai multe orașe din Franța

Manifestațiile din 17 octombrie au adunat sute de mii de oameni în întreaga Franță. Ministerul de Interne a relatat că aproximativ 550.000 de persoane au participat la proteste, în timp ce sindicatul Confederația Generală a Muncii a estimat prezența a 800.000 de manifestanți.

Protestele, alimentate de nemulțumirile legate de costul vieții, inegalități și reducerea serviciilor publice, au fost în mare parte pașnice. Totuși, grupuri violente au atacat clădiri publice, au incendiat bunuri și au jefuit magazine.

La Limoges, sediul primăriei a fost grav afectat de un incendiu, iar în Marsilia manifestanții au pătruns în clădirea primăriei. La Paris, mai multe magazine au fost vandalizate și jefuite.

Bilanțul prezentat duminică, 18 octombrie, de autorități indică aproximativ 1.800 de persoane reținute sau arestate și peste 500 de membri ai forțelor de ordine răniți. Violențele au amplificat presiunea asupra executivului, iar opoziția și mai mulți primari au criticat modul în care autoritățile au gestionat ordinea publică.

Macron a transmis că persoanele care au vandalizat clădirile vor fi pedepsite

Președintele a transmis ieri, 17 octombrie, că nu există loc pentru violență în Franța și a avertizat că persoanele care au vandalizat și atacat prefecturi, magazine și primării, precum și cele care au participat la jafuri, vor fi urmărite și pedepsite. Macron și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru forțele de ordine, pe care le-a descris drept garante ale dreptului de a manifesta.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Violența nu își are locul în Republica noastră. Cei care au vandalizat și atacat prefecturi și magazine, cei care au jefuit până și primăriile noastre, vor fi identificați și pedepsiți. Forțelor de ordine, care garantează dreptul de a manifesta, le transmit sprijinul întregii națiuni.”, a transmis Macron pe X.

Macron criticat aspru în online pentru că era la un concert înainte de începerea manifestațiilor violente

Emmanuel Macron a fost criticat pe rețelele sociale după ce a participat, alături de soția sa, Brigitte Macron, la concertul susținut de Céline Dion vineri seara, 16 octombrie, la Plenitude Arena din Nanterre, lângă Paris.

Imaginile cu cei doi în loja sălii, în timp ce se bucurau de spectacol, au devenit virale cu doar câteva ore înaintea manifestațiilor naționale de sâmbătă, 17 octombrie. Potrivit publicației franceze Le Parisien, cuplul prezidențial a ajuns și a plecat discret de la eveniment.