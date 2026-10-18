Dezastru în Franța. Protestele violente de sâmbătă vin cu nota de plată pentru peste 1.500 de comercianți afectați: „Pagube de sute de milioane de euro”

Franța este zguduită de protestele masive. Sâmbătă, 17 octombrie 2026, violențele s-au extins, iar multe magazine au fost jefuite, mașinile și clădirile au fost incendiate. Autoritățile au reținut peste 1.200 de persoane, sute de polițiști au fost răniți, iar bilanțul pagubelor se ridică la sute de milioane de euro. Duminică, 18 octombrie, Franța a demarat ample operaţiuni de curăţare şi evaluare a pagubelor.

Bilanțul cuprinde și un deces. Un manifestat s-a stins din viață în urma unui stop cardiac suferit în timpul protestelor de la Paris. Duminică, 18 octombrie, echipele de intervenție evaluează pagubele și îndepărtează resturile din mai multe orașe franceze. La Paris, vitrinele au fost sparte, bicicletele au ajuns să fie incendiate și clădirile vandalizate. În Limoges, primăria veche de 143 de ani a fost grav avariată de un incendiu intenționat. La Bordeaux au fost jefuite până la 100 de magazine, potrivit primarului Thomas Cazenave. Protestele violente au adus o „notă de plată” uriașă pentru peste 1.500 de comercianți afectați. Pagubele s-ar ridica la sute de milioane de euro.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Peste 1.500 de comercianți au fost afectați în urma protestelor violente din Franța

Nici magazinele cu branduri de lux nu au rezistat în fața protestelor de amploare. Magazine ale unor branduri precum Louis Vuitton, Apple, Hermès și Rolex au fost jefuite în Franța, în timpul protestelor față de costul vieții. Au fost vizate și farmacii și supermarketuri, iar unele companii au suplimentat paza. La Paris, primele jafuri au avut loc în zona Pieței Republicii, unde au izbucnit și confruntări cu poliția. Manifestanții au spart vitrine și au furat produse din magazine precum Monoprix, Carrefour City și Yves Rocher. Au fost atacate și un McDonald’s și un magazin Picard, iar un showroom Kawasaki a fost incendiat.

Dior a apelat la o firmă privată de pază pentru protejarea magazinului din Paris, în timp ce JD Sports a fost jefuit. Violențele s-au extins în mai multe orașe, unde au fost atacate magazine de haine, electronice și supermarketuri. La Lyon, Lille, Rennes, Strasbourg, Nantes și Bordeaux au fost raportate jafuri și incendieri. Mai multe detalii AICI.

„Este puțin cam devreme” pentru a evalua amploarea pagubelor, dar „pentru întregul comerț francez, 1.500 de comercianți cu amănuntul au fost afectați direct”, iar factura va fi „foarte mare”, a declarat Alexandre Bompard, președintele federației, arată Le Soir.

Bompard, care este și directorul general al Carrefour, a anunțat, de asemenea, că aproximativ cincizeci dintre magazinele sale au fost afectate, inclusiv „hipermarketuri mari, supermarketuri și mici magazine locale”. El a precizat că aproximativ 20 dintre acestea au fost jefuite, iar costul „se va ridica la aproximativ câteva zeci de milioane de euro pentru toți partenerii noștri”.

Celulă de urgență pentru comercianții afectați din Paris

La Paris, primarul Emmanuel Grégoire consideră că „amploarea pagubelor este considerabilă și fără precedent”, într-o scrisoare adresată comercianților parizieni, publicată în această dimineață pe X. Edillul anunță înființarea unei „celule de urgență” dedicată comercianților care au fost victime ale pagubelor, însărcinată cu „evaluarea pagubelor”, „sprijinirea comercianților afectați și facilitarea procedurilor lor administrative și de asigurare”.

Primarul solicită, de asemenea, „organizarea, încă de luni, a unei reuniuni excepționale care să reunească în special reprezentanții comercianților, ai camerelor consulare, ai asigurătorilor și ai serviciilor statului”, în special pentru a „simplifica procedurile” care să permită „reluarea activităților” cât mai rapid posibil, potrivit RTL.