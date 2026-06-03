Doi cercetători ai Institutului Național de Sănătate din SUA, acuzați că au introdus ilegal probe cu virusul variola maimuței în țară

FBI a pus sub acuzare doi oameni de știință care lucrează într-un laborator guvernamental american, după ce aceștia ar fi încercat să introducă în Statele Unite flacoane cu virusul variola maimuței, cunoscută și ca Mpox, dezactivat, fără autorizațiile necesare și fără să le declare autorităților vamale. Cei doi sunt așteptați să apară în fața unui tribunal federal din Montana, potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Doi cercetători ai NIH din SUA, acuzați că au introdus ilegal probe cu virusul variola maimuței

Potrivit autorităților americane, Vincent Munster, cetățean olandez și șef al secției de ecologie virală din cadrul Rocky Mountain Laboratories, și Claude Kwe, cetățean camerunez și colaborator al acestuia, au fost interceptați în ianuarie pe Aeroportul Metropolitan Detroit.

Cei doi se întorceau din Republica Congo, după o escală la Paris și o călătorie de nouă zile în statul african, unde virusul variola maimuței a provocat în ultimii ani una dintre cele mai grave epidemii din lume.

Conform documentelor depuse de FBI la instanță, Munster a negat inițial că ar transporta materiale biologice sau probe de laborator.

Flacoane cu virusul variola maimuței dezactivat, descoperite în bagaje

Investigațiile ulterioare au arătat însă că cei doi aveau asupra lor flacoane care conțineau virusul variola maimuței dezactivat. Autoritățile susțin că probele nu au fost declarate la intrarea în Statele Unite și că nu existau aprobările necesare pentru transportul acestora.

Echipamentul de diagnosticare și testele declarate lipseau din bagajul celor doi, în schimb, în valiză au fost găsite 113 fiole cu mostre, ambalate în cutii din spumă poliuretanică.

17 fiole conțineau virusul inactivat al variolei maimuțelor, una conținea agentul patogen al varicelei, Varizella-Zoster, iar două conțineau mostre de ADN uman. Până în prezent, doar 20 din cele 113 fiole au fost analizate. Detaliile anchetei au devenit cunoscute abia acum, după publicarea rechizitoriului.

„Orice efort deliberat de a ascunde și introduce ilegal materiale biologice în Statele Unite fără autorizația corespunzătoare reprezintă o încălcare a încrederii publicului și ar fi putut pune publicul în pericol”, a declarat Marcus Sykes, reprezentant al Biroului Inspectorului General din cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane.

FBI: ambii au desfășurat activități extinse de cercetare asupra virusului

Potrivit plângerii penale, Vincent Munster le-ar fi spus anchetatorilor de la aeroport că toate documentele necesare se află pe laptopul său și că astfel de transporturi sunt o practică obișnuită.

„Aveți toate documentele pe laptopul meu, dar nu aveți nevoie de ele. Fac asta tot timpul”, l-au citat agenții FBI în documentele depuse la dosar. „Este rezonabil să credem că declarațiile lui Munster privind deținerea documentelor necesare (vameșilor) au fost complet false”, a spus FBI.

În documentele făcute publice nu este precizat motivul pentru care cei doi cercetători doreau să transporte probele în laboratorul din Montana. FBI menționează însă că ambii au desfășurat activități extinse de cercetare asupra virusului variola maimuței.

NIH cooperează cu ancheta

Institutul Național de Sănătate din SUA (NIH), instituția care coordonează laboratorul Rocky Mountain Laboratories, a confirmat că ancheta este în desfășurare.

„Această problemă este în prezent în curs de investigare, iar NIH cooperează pe deplin cu organele de drept și cu autoritățile competente. Deoarece aceasta este o investigație în curs de desfășurare și o problemă de personal, suntem limitați în ceea ce privește informațiile suplimentare pe care le putem furniza în acest moment”, a declarat Institutul Național de Sănătate, care supraveghează laboratorul.

Munster și Kwe nu au comentat public acuzațiile formulate împotriva lor.

Ce este virusul variola maimuței și cum se transmite

Mpox, cunoscut anterior sub denumirea de variola maimuței, este o boală virală care provoacă, în principal, erupții cutanate și febră, dar poate genera și forme severe de îmbolnăvire.

Virusul a fost identificat pentru prima dată în 1958, în timpul unor focare apărute la maimuțe folosite în cercetare. Timp de decenii, majoritatea cazurilor umane au fost raportate în Africa Centrală și de Vest, în special după contactul direct cu animale infectate.

În 2022, specialiștii au confirmat că virusul poate fi transmis și prin contact sexual, ceea ce a contribuit la apariția unor focare în peste 70 de țări care nu mai raportaseră anterior cazuri de mpox.

Majoritatea persoanelor infectate se recuperează complet, însă boala poate provoca complicații grave în anumite situații.

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