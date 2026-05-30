Noi controverse în dosarul Epstein. Fosta șefă a Justiției SUA, audiată în Congres, a evitat să răspundă întrebărilor legate de Donald Trump

Fosta șefă a Departamentului Justiției, Pam Bondi, a fost audiată în Congres în dosarul Epstein, însă a evitat să răspundă întrebărilor legate de președintele Donald Trump. Audierea a alimentat din nou acuzațiile privind lipsa de transparență și posibila protejare a unor persoane influente implicate în acest caz.

Cazul Jeffrey Epstein continuă să provoace tensiuni politice la Washington și să pună presiune asupra administrației Trump. În fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, Pam Bondi, fostul procuror general al Statelor Unite, a fost chemată să ofere explicații privind gestionarea documentelor legate de finanțistul acuzat de trafic sexual cu minori, scrie BBC.

Audierea s-a desfășurat cu ușile închise, iar răspunsurile oferite de fostul oficial au stârnit nemulțumirea congresmenilor democrați, care au acuzat lipsa de transparență și refuzul de a aborda subiecte sensibile legate de Donald Trump.

Pam Bondi: „Justiția și transparența au fost asigurate”

În declarația prezentată la începutul audierii, Pam Bondi a apărat activitatea Departamentului Justiției din perioada în care s-a aflat la conducerea instituției și a susținut că administrația Trump a făcut pași importanți pentru clarificarea cazului.

„Ceea ce trebuie reţinut este că justiţia şi transparenţa în acest caz au fost asigurate la cererea preşedintelui Trump şi a guvernului său”, a declarat Pam Bondi.

Fostul procuror general a admis existența unor „erori în procesul de cenzurare” a documentelor publicate, explicând că acestea au avut ca scop protejarea identității victimelor și a informațiilor sensibile. Totuși, democratul Robert Garcia a afirmat că Bondi a refuzat constant să răspundă întrebărilor care îl vizau pe președintele Donald Trump.

„Ea a declarat că nu va vorbi şi nu va răspunde la nicio întrebare care are vreo legătură cu preşedintele Trump”, a spus Robert Garcia, membru al comisiei de anchetă.

Potrivit acestuia, un avocat al Departamentului Justiției aflat lângă Bondi a intervenit în repetate rânduri și i-a recomandat să nu răspundă la anumite întrebări.

Acuzații de mușamalizare în dosarul Epstein

Audierea a readus în prim-plan controversa privind documentele din dosarul Epstein. În timpul mandatului său, Pam Bondi a afirmat că presupusa listă a clienților lui Jeffrey Epstein se afla pe biroul său și urma să fie analizată pentru publicare. Ulterior însă, Departamentul Justiției și FBI au transmis că o astfel de listă nu există.

Melanie Stansbury, reprezentantă democrată în Congres, a acuzat administrația că nu a făcut publice toate documentele disponibile.

„Aceasta este o muşamalizare”, a declarat Melanie Stansbury, după ce Bondi ar fi informat comisia că aproximativ 3 milioane din cele 6 milioane de documente legate de Epstein au fost publicate până în prezent.

La rândul său, republicanul James Comer, președintele comisiei, a susținut că scopul audierii este clarificarea motivelor pentru care anumite documente nu au fost încă făcute publice.

„Astăzi vom întreba de ce documentele încă nu au fost publicate, ce documente mai rămân şi de ce nu au fost predate”, a declarat James Comer înaintea audierii.

În fața clădirii Congresului s-au adunat și mai multe victime ale lui Jeffrey Epstein, care au cerut publicarea completă a dosarelor.

„Pam Bondi ar trebui să depună mărturie sub jurământ şi în faţa unei camere de filmat, cu transcrierea integrală şi înregistrarea făcute publice, deoarece americanii merită transparenţă şi asumarea responsabilităţii”, a declarat Liz Stein, una dintre victimele lui Jeffrey Epstein.

Controversa continuă să îl urmărească pe președintele Donald Trump, care a avut relații sociale cu Epstein în anii 1990 și la începutul anilor 2000. Liderul de la Casa Albă a susținut în repetate rânduri că a rupt orice legătură cu acesta înainte ca Epstein să fie condamnat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră.

Jeffrey Epstein a fost arestat din nou în 2019 sub acuzația de trafic sexual cu minori și a murit în același an într-o închisoare din New York. Moartea sa a fost declarată oficial sinucidere, însă dosarul continuă să genereze controverse și solicitări de transparență din partea opiniei publice și a politicienilor americani.

