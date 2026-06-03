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Președintele Finlandei propune o Uniune Europeană extinsă: „Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al UE?”

Președintele Finlandei propune o Uniune Europeană extinsă: „Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al UE?”
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Președintele Finlandei, Alexander Stubb, pledează pentru o Uniune Europeană mai mare și mai influentă pe scena globală. În cadrul Eurelectric Power Summit 2026, liderul de la Helsinki a susținut că Europa trebuie să își lărgească orizontul, să apropie state precum Regatul Unit, Turcia și țările din Balcanii de Vest și chiar să ia în calcul parteneriate neconvenționale, făcând referire inclusiv la Canada, potrivit Agerpres.

Președintele Finlandei: Extinderea UE, cea mai de succes politică europeană

Președintele finlandez consideră că forța geopolitică a Europei depinde de capacitatea sa de a crește și de a atrage noi parteneri. În opinia sa, extinderea Uniunii Europene rămâne unul dintre cele mai importante proiecte europene din ultimele decenii.

Alexander Stubb, președintele Finlandei / Foto – Mediafax

Autonomia strategică europeană sau puterea geopolitică a Europei se bazează adesea pe dimensiune și amploare. Cred că politica europeană cea mai bună din toate timpurile a fost extinderea Uniunii Europene. Am trecut de la șase membri la nouă, apoi la zece, doisprezece, cincisprezece, douăzeci și patru, douăzeci și opt și acum douăzeci și șapte.

(…)Ideea mea este că, în acest moment, trebuie să gândim la scară mare. Din punct de vedere geografic, trebuie să ne extindem sau cel puțin să construim forme de apartenență suficient de flexibile pentru a include aproximativ 40 de state europene și poate chiar unele state din afara Europei.

Pe flancul vestic, pentru mine este vorba despre Regatul Unit. Trebuie să aducem Regatul Unit înapoi – dacă nu în interiorul Uniunii, atunci cât mai aproape de aceasta. Și trebuie să ne gândim și la Canada – nu spun asta doar pentru că am învins Canada la hochei – nu ar fi minunat ca să fie Canada al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să devină al 51-lea stat al Statelor Unite?”.

Ucraina, Turcia și Balcanii de Vest, în centrul viziunii sale pentru Europa

Alexander Stubb a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să privească dincolo de actualele sale frontiere și să își consolideze legăturile cu statele candidate sau partenere, mai ales în contextul provocărilor de securitate.

„Trebuie să privim, desigur, și spre Ucraina, dar și spre state mai mici precum Moldova și Georgia. De asemenea, trebuie să începem să discutăm serios despre Turcia.

Aproape nimeni nu mai vorbește despre Turcia, însă trebuie să ne deschidem mințile și să înțelegem că, cel puțin din perspectiva securității, Turcia trebuie să fie cât mai aproape de Europa. Mai avem și Balcanii de Vest. Acesta este, în opinia mea, cel mai sensibil punct al Europei.

(…) Este o regiune extrem de importantă. Ce facem cu Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord? Ce facem cu Bosnia și Herțegovina? Iar dacă mergem spre nord, două țări foarte apropiate de sufletul meu sunt Islanda și Norvegia.

(…) Trebuie să începem să gândim la scară mare dacă vrem să proiectăm putere în lume”, a precizat președintele Finlandei.

„Europa trebuie să urmeze o politică externă activă”

Liderul finlandez a susținut că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a marcat începutul unei noi etape în ordinea mondială și că Uniunea Europeană trebuie să răspundă printr-o politică externă mai activă și prin consolidarea propriilor capacități.

„Politica externă se schimbă mereu. Ideea mea este că Europa trebuie să urmeze o politică externă demnă și activă față de restul lumii. Mă bucur să văd că încheiem acorduri de liber schimb cu Mercosur, India, Japonia și Coreea de Sud.

(…) Există multe lucruri pe care le putem face din punct de vedere geopolitic, dar trebuie să ne organizăm mai bine. Pe scurt, din perspectiva Europei, simțim presiunea de securitate venită din partea Rusiei și presiunea politică venită din partea Statelor Unite.

Acest lucru înseamnă că trebuie să ne punem ordine în propria casă. De obicei reușim. Am reușit după Brexit. Am reușit după pandemie. Am reușit în sectorul energetic. Punctul de plecare este să înțelegem că Uniunea Europeană nu este o utopie.

Tindem adesea să prezentăm Europa ca pe un sistem perfect, însă adevărul este că ea avansează întotdeauna în trei etape: apare o criză; urmează haosul; apoi apare o soluție optimă. Dacă acceptăm acest lucru, vom înțelege și că nu vom avea niciodată o piață energetică europeană perfectă. (…) Eu cred cu tărie în piața internă”, a mai afirmat președintele Finlandei.

Summit dedicat viitorului energiei în Europa

Lideri din industria energetică, inovatori sau furnizori de servicii se reunesc miercuri și joi, în capitala Finlandei, la Eurelectric Power Summit, care anul acesta se va desfășura sub tema ‘Bringing Power to Life’ (‘Dând energie vieții’).

Potrivit organizatorilor, evenimentul oferă instrumentele, conexiunile și perspectivele necesare pentru a rămâne cu un pas înaintea schimbărilor rapide care modelează sistemele energetice ale viitorului.

Ediția din 2026 a summitului se va concentra pe: importanța accelerării electrificării în toate sectoarele pentru atingerea obiectivelor climatice ale Europei; securitatea aprovizionării cu energie într-o lume în schimbare; asigurarea competitivității Europei pe scena globală prin soluții energetice inovatoare; mobilizarea investițiilor și a infrastructurii necesare pentru a transforma această viziune în realitate.

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