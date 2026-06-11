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Donald Trump anunță cât au costat bombele pe care SUA le-au aruncat asupra Iranului numai noaptea trecută

Melania Agiu
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Președintele american, Donald Trump, a declarat că, noaptea trecută, SUA au lansat asupra Iranului bombe în valoare de 250 de milioane de dolari.

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Într-un interviu pentru Fox News, președintele a afirmat că Statele Unite încă nu au lovit suficient de puternic Iranul, însă, potrivit lui, Teheranul nu mai are nicio apărare.

Trump a mai declarat că tot ce a rămas din Iran sunt „știri false”, menționând The New York Times, CNN, NBC și The Wall Street Journal.

„Nu au nicio apărare. Nu pot face nimic în privința asta. Singurul lucru pe care îl au sunt știri false. Știți, The New York Times scrie articole de parcă totul ar fi bine, însă nu este așa. Sunt complet distruși. CNN și acest MS Now, sau cum li se spune acum – NBC a fost nevoită să scape de el, deoarece afecta reputația lor. Dar publicitatea pe care o primesc este incredibilă.

Aproape că pare că totul merge bine pentru ei, deși sunt distruși, pur și simplu distruși. Și vor cu disperare să încheie o tranzacție. Vor să încheie o tranzacție atât de mult.

Dar, știți, citești The New York Times și citești The Wall Street Journal, care este atât de fals. Adică, eu știu că voi, băieți, o dețineți, dar este pur și simplu o bucată de gunoi. Iar voi citiți The Wall Street Journal. Astăzi, a apărut un editorial care spune că… Nu îi lovim suficient de puternic. Adică, nu îi lovim suficient de puternic. Noaptea trecută am lansat asupra lor bombe în valoare de 250 de milioane de dolari. Știți, toată această situație este pur și simplu nebunească”, a spus Trump.

Sursă foto: Mediafax

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