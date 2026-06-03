Donald Trump se consideră unul dintre „cei mai buni intelectuali” din istoria SUA: „Am obținut scorul perfect”

În cel mai recent interviu, Donald Trump s-a considerat „unul dintre cei mai finuți intelectuali” din istoria Statelor Unite. Președintele susține că a trecut toate testele psihologice și de IQ.

Trump s-a autointitulat „unul dintre cei mai finuți intelectuali din istoria țării noastre”. Trump, care va împlini 80 de ani în mai puțin de 2 săptămâni, susține că a răspuns la toate întrebările testului cognitiv.

Trump spune că a susținut scorul maxim

„Spre deosebire de alți președinți americani, dintre care niciunul nu a susținut vreodată un test cognitiv aprobat, de dificultate ridicată, am obținut un scor perfect de 30 din 30, considerat «inteligență extremă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Sunt dugocrații cu adevărat surprinși? De fapt, acesta este al patrulea meu test de acest gen, toate PERFECTE, 120 de răspunsuri corecte din 120 de întrebări puse! Este foarte rar ca cineva să obțină un scor perfect, mai ales când este trecut de patru ori la rând. Toți candidații la președinție și vicepreședinte ar trebui să fie obligați să susțină teste cognitive cu dificultate ridicată. Congresul și dugocrații ar trebui să le ceară acest lucru!” , a scris Trump.

Trump a susținut cel mai recent test cognitiv pe 26 mai, ca parte a examenului său medical anual la Centrul Medical Militar Național Walter Reed.

Sursa Foto: POD FORCE ONE

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