Donald Trump, despre afirmațiile fostei Prime Doamne a SUA: Jill Biden știa că ceva nu era în regulă cu soțul ei, „Somnorosul” Joe

Donald Trump s-a folosit de dezvăluirea fostei prime doamne a SUA, Jill Biden, pentru a-și ataca predecesorul, pe fostul președinte Joe Biden.

Trump continuă să folosească porecla „Somnorosul Joe” pentru a-l critica.

„Jill Biden a admis acum că ceva nu era în regulă cu Somnorosul Joe pe durata dezbaterii prezidențiale spectaculoase și foarte apreciate din 2024, când Joe nu a performant la cel mai înalt nivel al standardelor dezbaterii. Ea a spus că a crezut că ar fi putut face accident vascular cerebral și alte chestii rele…”

Trump s-a repezit să o atace și pe Jill Biden:

„…, și totuși, nu s-a repezit pe scenă să-și ajute soțul la necaz, așa cum ar fi făcut orice soție bună. Singurul lucru pe care a omis să-l menționeze era că soțul ei era în pragul prăbușirii. În alte cuvinte, așa cum mulți s-au întrebat, puternica mea performanță din această dezbnatere l-a făcut pur și simplu „să se înece”, ducând la înfrângerea sa rușinoasă sau alte au fost cauzele? Nimeni altcineva nu știe răspunsul. Dar eu știu!”

