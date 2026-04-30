Trump vrea examen psihologic pentru candidații la președinția SUA: „Oameni ca Joe Somnorosul n-ar mai fi aleși"

Trump vrea examen psihologic pentru candidații la președinția SUA: „Oameni ca Joe Somnorosul n-ar mai fi aleși”

Trump vrea examen psihologic pentru candidații la președinția SUA: „Oameni ca Joe Somnorosul n-ar mai fi aleși”

Donald Trump vrea ca de acum înainte, toți candidații la președinția SUA să fie supuși testelor de examinare cognitivă. 

Și candidații la funcția de vicepreședinte ar putea fi examinați.

„Oricine candidează la președinție sau vicepreședinte ar trebui obligat să susțină un examen cognitiv înainte de a intra în cursă!”. 

Trump: Oameni ca Joe „Somnorosul” n-ar mai fi aleși

Trump consideră că numai prin examinarea cognitivă, votanții americani n-ar mai vota personalități politice ca Barack Obama sau Joe Biden, poreclit „Somnorosul”.

„Procedând astfel, nu am fi surprinși că oameni precum Barack „Hussein” Obama sau Somnorosul Joe Biden să fie „ALEȘI”. Țara noastră ar fi un loc mult mai bun!”.

Trump a dezvăluit că a susținut de trei ori examinarea cognitivă, luând „cele mai mari note”. Președintele încă insinuează că a câștigat alegerile pentru cel de-al doilea mandat prezidențial din 2020. Îl acuză pe rivalul său, Joe Biden, pentru fraudarea alegerilor.

„Am susținut examenul de trei ori în „cele trei mandate” de președinte și le-am TRECUT CU CELE MAI MARI NOTE DE TREI ORI – o realizare care, potrivit doctorilor, rar a mai fost realizată până acum, chiar și la o singură examinare”, a încheiat președintele.

