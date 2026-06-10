La puțin timp de la lovitura dată mafiei italieneprin Operațiunea Nebula, Parchetul European anunță o nouă operațiune de proporții. EPPO anchetează în Italia o presupusă fraudă cu banii din PNRR destinați digitalizării și internaționalizării întreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Parchetul European (EPPO) din Bologna (Italia) anunță că desfășoară o anchetă privind o presupusă fraudă de 1 milion de euro care implică finanțare din Fondul de Redresare și Reziliență (PNRR) al UE, potrivit Mediafax. Acesta e destinat să sprijine digitalizarea și internaționalizarea întreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Schemă frauduloasă de 1 milion de euro în cadrul PNRR

Ancheta, efectuată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, vizează o presupusă schemă frauduloasă menită să obțină finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Italiei, finanțat de RRF.

Conform datelor din anchetă, schema suspectă se învârtea în jurul unui antreprenor care controla mai multe companii care operau în sectorul comerțului electronic. Aceste companii ar fi emis facturi false și fabricat documentație cu scopul de a crea impresia că proiecte de piață digitală fuseseră dezvoltate și implementate pentru companiile beneficiare.

Proiecte false au luat granturi generoase

Pe baza probelor, companiile beneficiare au folosit documentația falsă pentru a obține împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST. Aceasta este instituția financiară a Italiei pentru dezvoltarea și promovarea activităților companiilor italiene în străinătate. Fondurile sunt destinate finanțării dezvoltării platformelor de comerț electronic pentru vânzarea produselor lor în străinătate. În realitate, proiectele nu au fost niciodată realizate.

Ancheta a mai relevat că, după primirea finanțării, companiile beneficiare au transferat banii către companii controlate de organizatorul schemei, drept plată pentru servicii fictive. Ulterior, s-au folosit aranjamente suplimentare de facturare falsă pentru a redistribui fondurile între participanți și a ascunde originea acestora.

7 persoane investigate pentru fraudă, deturnare de fonduri publice și spălare de bani

Valoarea totală a suspiciunii de fraudă este estimată la aproximativ 1 milion de euro. Înainte de detectarea fraudei, suspecții primiseră deja o primă plată de fonduri în valoare de 500.000 de euro. În urma anchetei derulate de EPPO, plata unei alte sume de 500.000 de euro a fost blocată. Au fost luate măsuri pentru recuperarea fondurilor deja plătite.

Un număr de 7 persoane sunt investigate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și autospălare. 5 companii sunt, de asemenea, investigate pentru infracțiuni de răspundere juridică corporativă în temeiul legislației italiene.

Având în vedere acuzațiile penale aduse împotriva lor, 3 suspecți și o companie au solicitat deja o procedură de acordare a vinovăției, au returnat fondurile și au despăgubit prejudiciul cauzat, în valoare totală de aproximativ 270.000 EUR.

De notat că EPPO a obținut, potrivit raportului pe 2025 – 8 achitări în instanțele din Italia.

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