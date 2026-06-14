Explozie puternică într-un complex rezidențial din Amsterdam. În clădire s-ar fi produs explozibili pentru a arunca în aer bancomate din Germania

Un bloc rezidențial din Amsterdam a fost parțial distrus, după ce o fabrică de bombe aflată chiar în clădire a sărit în aer. Cel puțin 7 persoane au fost rănite și peste 400 de oameni au fost evacuați de urgență din cartierul Osdorp, în timp ce pompierii se luptau cu flăcările și cu riscul unor noi detonări, scrie presa olandeză.

Anchetatorii au descoperit că în subsolul clădirii, o rețea de tineri producea explozibili de mare putere care erau folosiți pentru a arunca în aer bancomatele din Germania. Suflul exploziei a fost atât de mare încât a provocat un incendiu uriaș, a avariat grav structura clădirii, dar și mai multe apartamente din vecinătate.

Autoritățile au arestat sâmbătă trei persoane și au confiscat două vehicule în legătură cu această explozie. Poliția nu a publicat încă informații despre persoanele arestate.

Fabrică clandestină de explozibili pentru jafuri de anvergură

Cauza exploziei este încă în curs de investigare, iar detectivii iau în considerare mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea unor activități criminale care implică explozibili. Mai multe surse au declarat că șapte până la opt tineri ar fi folosit subsolul de sub sala de fitness pentru a produce explozibili. Dispozitivele ar fi inclus încărcături mari destinate pentru jafurile bancomatelor din Germania, dar și încărcături mai mici pentru a forța intrările în clădiri.

Printre răniți se numără un bărbat de puțin peste 20 de ani, despre care se pare că este fratele mai mic al unui infractor condamnat care ispășește patru ani de închisoare pentru organizarea de atentate cu bombă la bancomate în Amsterdam, Kaatsheuvel și în apropierea graniței cu Germania.

Explozia din Amsterdam nu este prima care are loc într-o zonă rezidențială. În ianuarie 2024, un laborator de droguri a explodat în Rotterdam-Zuid, ucigând trei persoane și avariind grav zeci de locuințe. Mai târziu în același an, o explozie devastatoare a avut loc la Tarwekamp în Haga, unde șase persoane și-au pierdut viața, iar mai multe locuințe s-au prăbușit. Numărul atacurilor cu explozibili a rămas constant ridicat pe parcursul anului trecut.

Hoții care au furat coiful de la Coțofenești au folosit explozibili puternici

În jaful de la Muzeul Drents din Olanda, infractorii care au furat coiful de la Coțofenești și brățările dacice au folosit dinamită și explozibili grei pentru a sparge ușa de acces de pe partea exterioară a clădirii.

Camerele de supraveghere ale muzeului i-au surprins pe hoți în timp ce plasau încărcătura explozibilă pe ușa muzeului. Deflagrația a distrus complet ușa de acces și a lăsat în urmă o perdea groasă de fum. În doar câteva secunde, hoții au intrat în muzeu, au mers direct la vitrine și au sustras piesele de tezaur înainte ca poliția să poată interveni la alarma declanșată.